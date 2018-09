Kaks Läänemaa noortevõistkonda jagavad tabelikohta

Eesti noorte jalgpalli meistrivõistlustel on poolest augustist käimas juba sügisringimängud. Poiste U13 (2006-2007 sündinud) VIII alagrupis mängivad ühes liigas nii Läänemaa jalgpalliklubi kui ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi.

Viimast aastat risti väljakul ja kaheksa väljakumängijaga mängivad võistkonnad võtavad viimast ka 2018. aasta Eesti noorte meistrivõistlustel. Meie kahe noorte võistkonna omavaheline seis alagrupis on ülipingeline ja intrigeeriv. Peale kümnendat mänguvooru on mõlemal klubil võrdselt 19 punkti. Vastava punktisaagi annavad sarnase nimega klubidele kuus võitu, üks viik ja kolm kaotust. Ka omavaheline kevadringi kohtumine Lihulas andis 3:3 viigi. Seega on kõik meeskondade vahel võrdne. Paremusreas ettepoole ehk tabeli neljandaks tõstavad Läänemaa JK vaid parem väravatevahe. Läänemaa JK-l on see 49:25 ja Lõuna-Läänemaa JK-l 37:23. Seega on Läänemaa JK poisid olnud resultatiivsemad, lõunaläänlased aga mänginud tsipake paremini kaitses. Selles vanuses ja sellises formatsiooniga mängudes ongi väravaterohkus üks märksõnasid.

Läänemaa jalgpalliklubi seni parimad väravakütid on Orm Robert Rammul ja Uku Toomas Rand 12 väravaga, ning Robi Suder 8 väravaga. Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubist on parim väravakütt Keiro Ristikivi löönud samuti 12 väravat. Paul Lomp on lisanud 10 ja Jass-Jasper Jõgi 5 tabamust. Lõuna-Läänemaa JK-s on aga väravani jõudnud üheksa poissi.

Läänemaa jalgpalliklubi treener Aavo Tomingas ootab sügisringist punktilisa, sest mitmed punktid loovutati kevadringis liiga lihtsalt. “Praegu on nii. Püüame sügisringis kätte saada need punktid, mis kaduma läksid ja parandada mängu. Juba peab mõtlema ka järgmise aasta peale. Siis ju esimene aasta suurel väljakul,” rääkis ta.