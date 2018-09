Nõva õpilaskodus ei ole ühtegi õpilast

Tallinna halduskohus otsustas juulis, et Nõva õpilaskodu ei tohi sulgeda, aga lapsi sinna vastu võtma ei pea.

Praegu ei ole Nõva õpilaskodus ühtegi õpilast. „Kes seal on olnud, need ikkagi sõidavad siia ja õhtul lähevad koju. See on keeruline koht, millega lähiajal tuleb tegeleda,” ütles Nõva kooli direktor Peeter Kallas.

Kallase sõnul on ühel õpilasel tunnine sõit Vasalemmast ja kaks käivad Tallinnast. „Ma täna hommikul nende poistega rääkisin, nad on huvitatud Nõva koolis õppimisest,” ütles Kallas.

Nõva õpilaskodu rajati kümme aastat tagasi. „Õpilaskodu oli tol ajal vajalik, aga kümne aasta jooksul ei ole see täitnud seda eesmärki, et Nõva koolis õpilasi oleks,” ütles Kallas.