Nostalgiapäevad tulevad 14. korda

Järgmisel nädalavahetusel peetakse taas Haapsalu suve lõpetaivaid nostalgiapäevi, mis toovad kokku enneolematu hulga nostalgiahõngulisi toidu- ja

tööstuskaupu pakkuvaid laadakauplejaid, nõukaaegseid sõidukeid ja

südantsoojendavaid lauljaid-tantsijaid.

Nostalgiapäevad avatakse traditsiooniliselt reedel, 7. septembril kell 21 SEE Teatris. Nagu alati, on oodata üllatusterohket avashowd ja sütitavaid kõnesid deviisi all „Lõpeta töö – Nostalgiapäevad on alanud!“.

Avamisele järgneb juba populaarseks saanud öösõit Haapsalu ajalooliste paikade külastamiseks.

Kell 22 algaval lintmakidiskol suudab Riho Luhter jala tatsuma ja puhvetis suu matsuma panna ka vanadel rokipeerudel.

Nostalgiapäevade põhirõhk on laupäeval 8. septembril kell 13 Mulla tn ja Lihula mnt ristmikult algaval kõikvõimalike nostalgiliste kahe- ja enamarattaliste sõidukite paraadil. Sajad sõidukiomanikud (ka vennasvabariikidest) hakkavad kolonnidesse kogunema juba keskpäeval. Traditsiooniliselt on võimalus uurida lähemalt trampvankrite päritolu ja saatust. Pidulik paraad lõpeb lossipargis, kuhu paraku mahub vaid osa pilkupüüdvatest sõiduvahenditest.

Lossihoovis juhivad päeva Gustav Reinop ja Lauri Hermann (Raadio Elmar), laat ja täika pakuvad nostalgilist osturõõmu, lisaks vanamoodne loosiratas, kus iga loos võidab. Silma- ja kõrvailu pakuvad Türi NST liikumisrühm, tantsurühmad Must Kohv ja Cho-Co-Latte, slaavi ühing „Bõliina“, duo „Kompvek“. Suure menu osaliseks on alati saanud lossiplatsi parklas toimuv autode vigursõit ning suurel laval pilkupüüdev ajastutruu moedemonstratsioon ühes asjatundlike kommentaaride ja soovitustega.

Väljaspool lossihoovi ootavad huvilisi kasutatud raamatute laat (Posti tn 3), väravamüük (Posti tn 31) ja VanaKino disko (Suur-Lossi tn 14).

Laupäeva õhtu ja öö lõpetab temaatiline puhkeõhtu „Külvipidu“ Tootmiskoondises „Vikero“ (SEE Teater, Vaba tn 10). Tantsuks VIA MaidEst ja duo „Kompvek“, ühtlasi salvestab tuntud laulja Kate (Katrin Mandel) oma uue muusikavideo.

Pühapäeval kell 12 on Nostalgiapäevade ametlik lõpetamine koos lippude langetamise ja ülipopulaarse nostalgilise tavaari oksjoniga. Teatrihuvilisi ootab kultuurikeskuses Kose Näiteseltsi „Kikerdis“ Jüri Tuuliku jutustuse „Kojusõit“ ainetel valminud etendus „Nässu in memoriam“ (dramatiseerinud Maie Matvei).