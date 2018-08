Nõva kooli endine kokk hakkab õpetama Väike-Pakri koolis

Kui veel paar nädalat tagasi oli oht, et Väike-Pakri lastel pole võimalik oma kodusaarel kooliharidust saada, siis nüüd on endine Harju-Risti põhikooli tugiisik Marge Eenpuu õpetaja rolli enda kanda võtnud, kirjutab Harju Elu.

Keilas keskkooli lõpetanud Eenpuu on varasemalt töötanud Risti põhikoolis tugiisikuna, teinud Määra Mäe Meistrikojas keraamikat ning pidanud Nõva koolis koka ametit. Väike-Pakri õpetajaks kinnitas Risti õppenõukogu ta 29. augustil.

„Üks õpetaja ütles ära, kes käis kandideerimas, ja siis ma arvasin, et see kutsung on kuidagi väga tore. Ma kohe tahtsin juba ennem sinna saada, ennem kui isegi sain,” rääkis Eenpuu.

Praeguste kavade järgi hakkab Eenpuu Väike-Pakri saarel õpetama viis päeva nädalas. „Ma südamest loodan koostööle vanematega ja et vald aitab. Saarel poole ju ammu kooli olnud. Ma isegi ei tea, mis materjalid meil seal kooliasjadest olemas on,” ütles ta.

Õpetaja leidmise konkursi tähtaeg oli 23. augustil. „Oli üks kandidaat, kes käis kohal. Komisjon otsustas, et see naisterahvas võiks ju siis õpetajatööd teha. Ega meil muud valikut ei olnud,” ütles Risti põhikooli direktor Jüri Alter.

Valituks osutunud naine on Pärnumaalt, varasemalt ka koolis töötanud, aga praegu siiski postiljon. „Ta sai aru, mis asi Väike-Pakri saar on ja mis töö see on. 24. augusti hommikul saatis ta mulle meili, et ta loobub,” kirjeldas Alter uue kriisi teket.

„Siis me panime oma sotsiaalmeedia tööle, et kas keegi meie kandist tahab. Laupäeval ja pühapäeval käis vestlus erinevate inimestega. 27. augustil oli õpetaja leitud,” kiitis Alter. Väljavalituks osutus Marge Eenpuu.