Risti kuuik: siit me tuleme, hoidke alt!

Näitleja ja kirjanik, stsenarist ja režissöör, ehitaja ja füüsik – Läänemaa ühe kõige väiksema 9. klassi lõpetajad said täna tunnistused kätte ja on valmis maailma vallutama.

Nad on esimesest klassist peale koos olnud. Neid on kuus, viis poissi ja üks tüdruk: Martin Sinisaar, Markus Sinisaar, Morten Pirk, Andi Henn Visla, Raiko Oja ja Carolina Järv. Kõik nad unistavad punasest vaibast, ühel või teisel moel. Kõik on võimalik. Kõik on veel ees.

Martin ja Markus on kaksikud. Raikol on tunnistusel ainult viied. Carolina on jõudnud istuda kõigi klassivendadega. Õpetaja sõnu „Noh, poisid!“ tunni alguses on ta kuulnud oi-oi kui palju, aga kümne aasta pärast ei saa keegi tast mööda vaadata – ta on Londonis stsenarist.

