Juhtkiri: linnajuhid vastutavad

Küllap loeb nii mõnigi lehelugeja täna Haapsalu Linnahooldusega seotud korruptsiooniteemalist artiklit mitu korda, et aru saada, milles võimalik kuritegu üldse seisneb. Ja ikka võib juhtuda, et ei saa aru. Keskkriminaalpolitsei, läbiotsimine, asjaosalise 48 tunniks vahi alla võtmine – need on märksõnad, mis eeldaks justkui suurt ja selget kahju. Aga kus see kahju on?

Linnaettevõte tahtis osta endale tõstukautot. Paistab täiesti mõistlik soov. Probleem tuleb nüüd: ettevõtte nõukogu tegi tõstuki hankimise otsuse 20. aprillil, kuid nõukogu ja Haapsalu volikogu liige Riho Lepp oli juba päev varem saanud Silberauto pakkumuse, mille ta siis Haapsalu Linnahoolduse juhile Alo Lõpsile edasi saatis. Hiljem osutus Silberauto pakkumus kõige soodsamaks ja valiti hanke võitjaks. Kas automüüjal oli vaja kaubast lahti saada?

Hanke ajal pakkujaga läbirääkimiste pidamine on tema lubamatu eelistamine ja keelatud isegi siis, kui eelinfot omanud pakkuja toode või teenus on odavam. Hoolimata sellest, kui suur või väike on hanketingimuste rikkumisega tekitatud kahju, peab avaliku raha kasutamine alati olema ja näima aus ning läbipaistev.

Taolisi korruptsioonijuhtumeid omavalitsustes on varem avastatud Läänemaal ja mujal Eestis mitmeid, kus paistab, et kohalik poliitik või ametnik pole üritanud mingit omakasu saada, vaid on oma tööd teinud hooletult. See on töökultuuri küsimus, aga sealt edasi on vaid väike samm ametikoha kuritarvitamiseni.

Haapsalu linnavõim ja -firmad peavad olema oma asjaajamises puhtad nagu prillikivid. Urmas Suklese valimisliidu liige Riho Lepp võiks sissejuhatuseks peatada oma kuulumise volikokku. Samuti peaks ametist kõrvale astuma linnafirma juht Alo Lõps. See ei tähendaks süü omaksvõtmist, vaid näitaks, kui tõsiselt nad seaduserikkumise kahtlusesse suhtuvad.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese ja volikogu esimehe Jaanus Karilaiu seisukoht, et Lõps ja Lepp pole seadust rikkunud, tähendab aga seda, et kuriteokahtlust naeruvääristades võtavad nad ka ise juhtunu eest vastutuse.