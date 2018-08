Karilaid: kahtlusalused peavad ametist lahkuma

Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid (Keskerakond) ütles Lääne Elule, et kui linnavolikogu liige Riho Lepp on saanud kahtlustuse kuriteos, siis peab ta volitused peatama nii volikogus kui ka Haapsalu Linnahoolduse nõukogus.

„Juhul, kui vastavad tõele kuuldused, et keskkriminaalpolitsei on esitanud kahtlustuse Lepale ja Haapsalu Linnahoolduse juhatuse esimehele Alo Lõpsile, siis peavad kõik kahtlusalused volitused peatama, kuni selgus on majas,” ütles Karilaid. „Lõps on töölt kõrvaldatud kuni uurimise lõpuni.”

Keskkriminaalpolitsei pidas Lõpsi eile kinni. Millises kuriteos teda kahtlustatakse, pole teada. Uurimise all on ka Lepp, keda kahtlustatakse ühe tõstukauto hanke mõjutamises.