Tšaikovski festival – paukuvad kahurid, džäss ja luiged

Tänavuse Tšaikovski festivali nael on laupäeva õhtul linnusemüüride vahel toimuv galakontsert, mille lõpuloos kostavad pillipartiide vahel toomkiriku kirikukellad ja kahuripaugud.

Kuigi algul oli plaanis, et mürtsuvad ehtsad kahurid, ei tule tegelikult ükski pauk päriskahurist.

„Meil ei ole võimalik seda ajastada muusikasse,” ütles Haapsalu piiskopilinnuse juhataja Kaire Tooming.

Toominga sõnul ei ole võimalik isegi minutilise täpsusega garanteerida, millal suurtükk põmmutab. „Meil ei ole pidevalt töötav suurtükk, mis tähendab seda, et me ei saa garanteerida, et see otsustab töötada,” ütles Tooming. „Me kindlasti ei võta seda riski, et hakkame ajastamise peale midagi tegema.”

Džässilik Tšaikovski

Peterburi suure sümfooniaorkestri lõpuloos „1812” on siiski mängimas toomkiriku enda kellad, kahuripõmmud tulevad lindilt. Orkestri kavas on ka Tšaikovski esimene klaverikontsert ja stseenid „Jevgeni Oneginist”, kus balletimuusika kõlab sama nõtkelt ja säravalt kui keisri õukonna toretsevatel ballidel.

Pärast sümfooniaorkestrit astub kultuurikeskuse lavale Tim Kliphuisi trio, kes esitab Tšaikovskit džässilikus võtmes. Trios mängivad viiuldaja Tim Kliphuis, kitarrist Nigel Clark ja kontrabassist Roy Percy.

Eesti Kontserdi kommunikatsioonijuhi Silver Kuusiku sõnul sai repertuaari võetud džässivõtmes Tšaikovski, et oleks veidi teistsugust lähenemist helilooja muusikale.

„Me võtsime aluseks Tšaikovski teosed, oleme need taasavastanud omal moel, täiendanud oma muusikaliste ideedega ning tutvustame publikule Tšaikovskit uues, ainulaadses ja džässilikus võtmes,” ütles Kliphuis.

Kliphuis töötas eesti noorte keelpillimängijatega eelmisel aastal Värska suvekursustel. Nüüd esitatakse ühises kontserdikavas alustuseks valss Tšaikovski kuulsast keelpilliserenaadist ning edasi juba töötlused, näiteks „Suhkruploomi haldja tants” bluusivõtmes, Romeo ja Julia teema samanimelisest balletist ja palju muud.

Unistus balletist Viigil

Loomulikult ei puudu Tšaikovski festivalilt ka ballett. Tänavu esitavad Vanemuise teatri rahvusvahelise balletitrupi solistid piiskopilinnuse müüride vahel katkendeid ballettidest „Uinuv kaunitar”, „Jevgeni Onegin” ja „Luikede järv”.

Möödunud aastal oli festivalil plaanis esitada balletietendus Väikesel viigil. Kuusiku sõnul näitas mulune suvi, et ujuvlava baleriinidele ei sobi, lava peab olema vee peale ehitatud ja veekogu põhja kinnitatud. Ujuvlava ehitamisega võrreldes on see kulukam.

„Unistus balletist viigi peal elab edasi ja ükskord me selle ka teoks teeme,” ütles Kuusik.

Meelepärase kontserdi Haapsalu Tšaikovski muusikapäevade kavast leiavad kõik, kellele meeldib klaverimuusika, puhkpillimuusika, koorimuusika või kes on hoopistükkis lummatud vene luulest.

Festivali kava

28. juuni

19 vene romantiline koorimuusika Haapsalu toomkirikus. Esitab Peterburi Riiklik Akadeemiline Koorikapell

22 „Romansid ja luule” Haapsalu kuursaalis. Esitavad Priit Volmer, René Soom, Jaanika Rand-Sirp.

29. juuni

16 klassikatähed 2018 Uuemõisa mõisas. Esinevad tänavuse hooaja finalistid Tanel-Eiko Novikov, Ingely Laiv, Johannes Põlda, Kaspar-Oskar Kramp, Sven-Sander Šestakov ja Kristiina Rokashevich.

19 klaveriõhtu Läänemaa ühisgümnaasiumis. Esitab Peeter Laul.

23 balletiöö Haapsalu piiskopilinnuses. Esinevad Vanemuise teatri rahvusvahelise balletitrupi solistid.

30. juuni

14 promenaadikontsert Haapsalu kuursaali kõlakojas. Esineb Tallinna tehnikaülikooli puhkpilliorkester.

16 „Souvenir de Florence” Haapsalu toomkirikus. Esitab Peterburi Loode-Venemaa suur sümfooniaorkester.

19 Gala Grande Haapsalu piiskopilinnuses. Einevad Peterburi Loode-Venemaa suur sümfooniaorkester, Peeter Laul, Jelizaveta Soina, Andrei Breus ja Lev Klõtškov.

22 „Jazzkovsky” Haapsalu kultuurikeskuses. Esitavad Tim Kliphuisi trio Hollandist ja Tallinna muusikakeskkooli orkester.