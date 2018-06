Galerii: Siilats lammutas aia Haapsalu jahisadamate vahelt

Teisipäeva õhtul sai Haapsalu Grand Holm Marina ja Veskiviigi sadama vahel aastaid vindunud hõõrumine lõpu, kui märkimaks mõlema sadama üleminekut Viktor Siilatsi valdusse eemaldati sadamate vaheline võrkaed.

Grand Holm Marina hooaja avapeol tõstsid kahte sadamat eraldanud võrkaia eest ära neli meest: sadamate omanik Viktor Siilats, sadamate kaptenid Udo Seenemaa ja Valdo Kivi ning Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Eile päeval tuli Grand Holm Marina sadama omanik Viktor Siilats välja teatega, et on variisiku kaudu omandanud ka kõrvalasuva Veskiviigi sadama. „Kümme aastat tagasi kirjutasin Lääne Elus, et sadamatel võiks olla üks operaator. Võibolla olin siis liiga palju ajast ees, aga nüüd on vast õige aeg,” ütles Siilats hooaja avapeol.

„Mul on hea meel, et Viktor Siilatsi Haapsalu-armastus on saanud sellise jätku,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles, kes oma sõnul on igal kevadel muret tundnud, kas Siilats teeb kahe sadama vahelise värava lahti või mitte.

