Mart Raudsaar: ootamatu hoop ajakirjandusele

Sel esmaspäeval otsustas riigikogu põhiseaduskomisjon, et Euroopa andmekaitsemääruse rakendusseaduse teksti tuleb lisada termin „ülekaalukas”, kui kõneldakse avalikust huvist, kirjutas ajalehtede liidu tegejuht Mart Raudsaar Postimehes.

„Lihtsustatuna, peaaegu kõik andmesubjekti (inimese) kohta käiv informatsioon on delikaatne informatsioon, mille avaldamise või mitteavaldamise kohta võib otsustada isik ise, välja arvatud ajakirjandusliku erandi puhul,” märkis Raudsaar.

Raudsaar kirjutas, et Euroopa andmekaitse määruse preambul (sissejuhatav tekst) ütleb, et ajakirjandus saab infot inimese tegude või poliitilise eelistuse kohta avaldada vaid siis, kui eksisteerib avalik huvi. „Mulle tundub, et lugupeetud riigikogu komisjoni liikmed ei ole endale andnud aru teema tähtsusest, eeldades, et kuna „ülekaalukas” on olnud aastaid Eesti isikuandmete kaitse seaduse tekstis, siis elu läheb edasi nagu muiste,” kirjutas Raudsaar.

Raudsaar lisab, et sõnametsa taga on aga alati midagi peidus. Tema sõnul on ajakirjandusel kohtus ülekaaluka avaliku huvi tõestamine tunduvalt raskem kui avaliku huvi tõestamine.