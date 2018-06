Nõmme külas oli maastikupõleng

Häirekeskus sai täna veerand tundi pärast keskpäeva teate maastikupõlengust Haapsalu linnas Nõmme külas.

Tulekahjule reageeris 12 tehnikaühikut, nende hulgas põhiautosid, paakautosid ja muud vajalikku tehnikat maastikupõlengu kustutamiseks.

Lääne päästekeskuse operatiivkorrapidaja Andrus Eltmaa sõnul põles umbes 3,5 hektarit maastikku. “Natuke metsa ja peamiselt põllupinnas, vaheldumisi kadakatega. Kergendavaks asjaoluks oligi see, et puid on sellel alal suhteliselt vähe ja tule leviku metsa me suutsime öra hoida,” selgitas ta. “Hetkel ei oska öelda, millest põleng tekkis, tulelevik on peatatud ja tegeleme järelkustutusega,” lisas Eltmaa.

Läheduses on ka üks hoone, mis ohtu õnneks ei sattunud.

Järelkustutustööd jätkuvad.