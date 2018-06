Ilmateenistus prognoosib päikeselist nädalavahetust

Neljapäeva (7. juuni) öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ning taevas on selgem ja ilm olulise sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 2..7, maapinnal langeb kohati 0..-3°C-ni, rannikul on sooja kuni 11°C. Päeval läheneb Soomest madalrõhulohk, kuid hoovihmavõimalus suureneb alles õhtul ja sedagi Põhja-Eestis. Pärastlõunal tugevneb lääne- ja edelatuul puhanguti 14, põhjarannikul õhtul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 15..20°C-ni.

Reede (8. juuni) öö ja hommiku jooksul liigub madalrõhulohk üle Eesti ja toob vihmahooge. Keskpäeval loode poolt alates pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Tuul ööks nõrgeneb, päevaks pöördub põhjakaarde ja õhtuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 8..13, päeval 14..19°C.

Laupäeval (9. juuni) tugevneb Läänemere ümbruses kõrgrõhkkond ja selle all tuleb öö selge taevaga, päev pilverünkadega, aga ka sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur langeb öösel 2..7, maapinnal langeb 0°C ümbrusse, rannikul on kuni 12, päeval 16..21°C.

Pühapäev (10. juuni) püsib kõrgrõhkkonna serv Eesti kohal ja ilm on sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 6..10°C, rannikul on kuni 13, päeval 19..24°C, tuulepelsel rannikul on paari kraadi võrra jahedam.

Esmaspäeval (11. juunil) kõrgrõhkkond aeglaselt eemaldub. Öö on selge, sajuta ja rahulik. Päeva peale lisandub pilvi, kuid sajuvõimalus on alla 25%. Lõunakaare tuul veidi tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 6..13, päeval 20..25°C, tuulepelsel rannikul paari kraadi võrra madalam.

Teisipäeval (12. juunil) nihkub läänepoolne madalrõhuvöönd Eesti kohale ja hoovihmavõimalus tõuseb 25-50%-ni. Tuul pöördub idakaarde. Õhutemperatuur on öösel 10..15, päeval 20..25°C, Lääne-Eestis võib paari kraadi võrra kõrgemale tõusta.

Kolmapäeval (13. juuni) võib Eesti kohal areneda väheaktiivne madalrõhuala ja siis tõuseb vihmavõimalus kõikjal 75%-ni, on äikeseoht. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 17..22°C.