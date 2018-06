Rein Teslon: kuursaali puit ei tohiks nii kiiresti mädaneda

Tänane Lääne Elu kirjutab, et Haapsalu kuursaali puidust osa mädaneb. Eluaegne ehitusmees Rein Teslon leiab, et kui kaheksa aastat tagasi kapitaalremondi läbi teinud kuursaal mädaneb, ei saa selles küll värvi või niisket kliimat süüdistada, vaid viga võib olla puidus.

„Vanasti kui ehitati, ei võetud puud metsast soo pealt. Praegu pannakse kõik puu ühte patta. Ja kunagi ei võetud puid suvel, kevadel või sügisel. Ikka talvel. Siis puit püsis kasvõi sada aastat. Üheksa aastaga ei saa küll normaalne puit ära mädaneda,“ rääkis ta.

Tesloni sõnul võiks suvel kehtida tõesti raiekeeld, et ei saaks kehva puitmaterjali. „Kui poest lähed ostma, siis ei tea ju kunagi, mis materjali saad. Oma kodus panin rõdupiirde mõned aastad tagasi ja see on nüüd nii pude, et pista näpp läbi,“ rääkis ta.

Kuursaali probleemi teine külg on hankesüsteem, leidis ta. „See on ju ammu teada, et kui võtta kõige odavam, siis see läheb kõige kallimaks. Mujal maailmas on see kõigile teada, aga meie oleme nagu värskelt koolipingist tõusnud ja ise targad.“