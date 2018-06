Politsei uuris Lääneranna vallavalitsuse tööd

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristi Raidla ütles Lääne Elule, et Lääneranna vallavalitsuse peale on esitatud politseisse kaebused, kuid nende põhjal pole uurimist alustatud.

„Ühe kaebuse sisuks oli, et valla töötajad kasutavad valla vara omakasu eesmärgil, kuid see ei leidnud kinnitust,” ütles Raidla.

„Peale selle on tulnud tähelepanek, et volikogu liige on osalenud iseendaga seotud otsuste tegemisel,” ütles Raidla. Ka selles asjas ei leidnud politsei seaduserikkumist, et seda uurima hakata.

