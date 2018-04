Valimiskomisjon teeb Kallase suhtes otsuse kuu aja jooksul

Lääne-Nigula valla valimiskomisjon arutas möödunud esmaspäeval kaht Nõva osavallast laekunud vaiet Lääne-Nigula volikogu asendusliikme Peeter Kallase Nõva osavallakogu liikmeks nimetamise kohta. Komisjon otsustas ühe vaide tagasi lükata ning teise vaide menetlemist pikendada kuu võrra.

Peeter Kallas loobus mullu novembris osavallakogu töös osalemast ning toona kinnitati osavallakogu liikmeks Inge Teslikova. „Kallase volitused on enne tähtaega lõppenud ning tema kinnitamine osavallakogu liikmeks ei ole seaduspärane,” kirjutas Silver-Schöbe oma vaides.

Osavallakogu esimehe Kaidi Silver Schöbe vaide otsustas valimiskomisjon tagasi lükata, sest Peeter Kallase osavallakogu liikmeks nimetamisega ei ole rikutud Silver-Schöbe õigusi ega piiratud tema vabadusi.

Teslikova taotles oma vaides, et ta ennistataks osavallakogu liikmeks. „Kuna otsusega arvati Inge Teslikova osavallakogust välja, siis on temal õigus esitada vaie,” otsustas valimiskomisjon.

Inge Teslikova esitatud vaide tähtaega otsustati pikendada 30 päeva võrra. „Kui on keeruline asi, siis võib menetlusaega pikendada,” selgitas valimiskomisjoni esimees Kersti Lipu. „Ja see on keeruline asi, me ei taha kiiret otsust teha.”

Päevakorraväliselt informeeris Lipu komisjoni liikmeid sellest, et MTÜ Nõva Koolikogukond on esitanud politsei- ja piirivalveameti uurijale teabenõude, mille koopia ta edastas ka Lääne-Nigula vallavalitsusele. „Teabenõude esitaja soov oli, et dokument jõuaks ka valimiskomisjoni ette,” nentis valimiskomisjoni esimees Kersti Lipu.

Lääne-Nigula valla valimiskomisjon otsustas märtsis, et Peeter Kallas hakkab vallavolikogu tööst taandunud Jaak Aasma asendusliikmeks. Valimiskomisjon kinnitas Peeter Kallase ka Nõva osavallakogu liikmeks ning arvas osavallakogust välja Inge Teslikova.

Nii Peeter Kallas kui ka Jaak Aasma kandideerisid valimisliidu Ühinenud Kogukonnad nimekirjas. Aasma sai volikokku 49 häälega, Peeter Kallas sai valimistel 27 häält ega pääsenud volikokku.