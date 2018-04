Galerii: Haapsalu täiskasvanute gümnaasium tähistas 70. sünnipäeva

Laupäeval pidasid Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumi endised ja praegused õpetajad, vilistlased ja kolleegid Haapsalu kultuurikeskuse rõdusaalis kooli 70. sünnipäeva.

Osalejad said kingituseks kooli vilistlase ja praegu samas koolis haridustehnoloogina töötava Egon Erkmanni raamatu “Õppimisrõõm”, milles on 11 portreelugu kooli vilistlastest ja mahukas loetelu kooli õpetajatest, töötajatest ja vilistlastest.

Peomeeleolu eest hoolitses 1998 õhtukooli lõpetanud pillimees Anti Nöör.

Gümnaasiumi direktor Vladimir Padama rääkis, et uuris praegustelt õpilastelt õhtukoolis käimise põhjusi. “Töö kõrvalt saab õppida, hea, et on kaks korda nädalas, võimalus võtta üksikuid ainekursusi, majanduslikud põhjused, konflikt eelmise kooli õpetajatega,” loetles ta ja lisas, et kiidetakse kooli väiksust ja sõbralikke õpetajaid.

Padama sõnul peab täiskasvanute õpetaja olema teistsugune kui tavaline pedagoog. “Tõesti on topeltkoormus meie õpilastel, kes peavad hakkama saama ka töö ja koduga,” sõnas ta. Seepärast jääb osal õpilastest see kool ka pooleli, kuid on palju neidki, kes saavad lõputunnistuse ja teevad pärast veel kõrgkooligi läbi. “Parimad tulemused on neil, kellel on siht silme ees,” väitis ta.