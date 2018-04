Läänemaa taidlejad peavad volbripidu

Tantsurühma „Läki tantsule” tantsijad kutsuvad Läänemaa isetegijaid kevadpeole ja loodavad, et sellest kasvab välja tore traditsioon.

„Läki tantsule” juhendaja Ulrika Graubergi sõnul tekkis mõte teha kevadpidu üsna juhuslikult.

„Sattusime täiskasvanute segarühma tantsijatega heietama, et mis oleks, kui teeks kevadel ühe peo. Selle järele on lihtsalt vajadus, et kollektiivid ühiselt kokku saaksid, sest muidu toimetavad igaüks oma nurgas – lauljad, tantsijad pillimehed – ja saavad kokku ainult siis, kui on laulupidu või tantsupidu,” selgitas Grauberg.

Aastakümneid toimusid kultuurimajades või klubides ikka kevaditi taidlejate peod, kuni ühel hetkel see traditsioon kadus. „Need olid väga ägedad peod! Inimesed igatsevad selliste asjade järele – olla mõnusalt koos, tantsida ja laulda,” rääkis Grauberg. Et pidu sattus just volbri peale, oli küll Graubergi enda mõte, peo tegemise võtsid aga enda peale „Läki tantsule” täiskasvanute rühma tantsijad.

„Selliseid ühiseid suuri kokkusaamisi rahvakultuurikollektiividele enam ju ei ole, ja suuremat sorti volbripidu kah mitte. Ja need kaks on ju hea ühendada, et suur hulk toredaid inimesi kokku saada,” seletas tantsurühma liige Kädly Künnap, miks ideele kohe elu sisse puhuma hakati. „Mõte oli teha üks ühine pidu iseendale, mis ei ole kontsert või esinemine publikule. Aga kõik, kes soovivad, saavad oma kavaga üles astuda,” lisas ta.

Peole on oodatud kõik Läänemaa kultuuritegijad, kes laulavad, tantsivad, mängivad pilli, näitlevad, etlevad. „Kõik isetegijad,” võttis Künnap kutsutud kahe sõnaga kokku.

Esmaspäevaks oli registreerunud 253 osalejat, kellest päris paljud löövad kaasa mitmes kollektiivis. Kuigi ametlik registreerimine on juba läbi, võetakse ka hilised ärkajad jutule. „Veel mahub!” kinnitas Künnap.

Ta lisas, et kuna tegemist volbripeoga, jäävad rahvariided sedapuhku loodetavasti koju, aga luuad võib kindlasti kaasa võtta. „Me õpetame kõigile ühe nõiatantsu ka,” lubas Künnap.

Läänemaa taidlejad peavad oma kevadpidu 30. aprilli õhtul Haapsalu kultuurikeskuses. Pidulisi tantsitab ansambel Väliharf.