Postimees: tuntud oravate vanadekoduäri mürtsuv algus tõrgub

Tuntud reformierakondlastel, kes on loonud ettevõtte Südamekodud ja käivad mööda Eesti omavalitsusi uurides võimalusi sealseid hooldekodusid oma kontrolli alla saada, pole see nii libedalt läinud kui loodetud, kirjutab Postimees

Jaanuaris käisid Südamekodude esindajad ka Lääneranna valla volikogu ees Lihula hoolekandekeskuse müügi suhtes läbi rääkimas.

Nüüd ütleb Lääneranna volikogu esimees ja Lihula hooldekodu nõukogu esimees Arno Peksar, et sinna on need jutud praegu jäänudki. «Lepingust on asi väga kaugel, tingimusigi pole veel kokku lepitud. Seis on jaanuarikuine,» räägib ta.