Lääneranna vald tõstis palgavahemikke

Lääneranna volikogu kehtestas neljapäevasel istungil vallavalitsuse töötajate uued palgaastmed.

Nagu seni, on antud palgaastmetes nii miinimum- kui ka maksimummäärad. Nooremspetsialistide ja tööliste palgaaste algas nii tänavu kui algab ka järgmisel aasta riigi kehtestatud miinimumpalgast. Ülemine piir, mis seni ulatus 1500 euroni, lubab järgmisel aastal maksta palka 1800 eurot. Kõige kõrgemas, osakonnajuhatajate palgaastmes võis seni maksta 1600–2500 eurot, uue palgatabeli kehtestamisel oleks võimalik teenida 2000–3000 eurot.

Lääneranna finantsjuht Maili Hiiemäe ütles, et arvutusi, kui palju nende palgaastmete kinnitamine Lääneranna vallale maksma läheb, tehtud ei ole. „Palgaastmete sätestamine annab võimaluse tulevikus töötajate ja ametnike palku muuta palgajuhendiga lubatud vahemikus. Seda, kas ja millised palgatõusud tulevad, otsustatakse 2024 eelarve kinnitamisel palgafondi raames,“ selgitas ta.

Lääneranna vallavolikogu esimees Armand Reinmaa kinnitas, et täpseid kalkulatsioone veel pole, rõhutas aga, et palku tuleb tõsta. Reinmaa sõnul on vähemalt vallavanema palgas Lääneranna vald kõigist ümbritsevatest maha jäänud ja ka teenistujate palkades ilmselt teistest maas.

Vallavanem Ingvar Saare sõnul määratakse selle eelnõuga alles raamistik. „Kuidas seda rakendama hakatakse, sõltub eelarvevahenditest,“ ütles Saare veel enne volikogu Lääne Elule. Ka volikogu istungil selgitas vallavanem, et kehtestatud raamistik ei tõsta ühegi konkreetse töötaja palka, kuid annab omavalitsuse juhile võimaluse pidada palgaläbirääkimisi uusi inimesi tööle võttes.

„Palgavahemik ei tähenda midagi, kui valla eelarves vahendeid ei ole,“ ütles Saare.

Palgavahemike tõus Lääneranna vallas

vana uus

Nooremspetsialistid ja töölised 725*–1500 820*–1800

Keskastme spetsialistid 900–1700 1000–2000

Nõunikud, tippspetsialistid 1200–2000 1500–2500

Osakonnajuhatajad 1600–2500 2000–3000

* miinimumpalk Eestis

Palgaastmete järgi oleks jaanuarist 2023 jaanuarini 2024 minimaalne palgatõus 11, maksimaalne 20 protsenti.

Allikas: Lääneranna palgaastmete tabel