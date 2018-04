Nõva kortermajad saavad igaüks oma katlamaja

Nõva Kilgile kuuluvast katlamajast sooja saavad kortermajad ja kool varustatakse sügiseks igaüks omaette pisikatlamajaga.

Praegu kütab soojatootja Nõva Kilk kolme kortermaja, koolimaja ja võimlat tsentraalkatlamajast.

„Tulevikuplaan on üle minna lokaalkatlamajadele,“ ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus. „Lääne-Nigula Varahalduse ja Nõva Kilgi vahel on asja arutatud, eesmärk on, et sügiseks on Nõva köetud ja põhimõtteliselt võiks see toimuda lokaalkatlamajade baasil.“

„Niisugune plaan ongi,“ kinnitas Lääne-Nigula Varahaldus AS juhatuse liige Jaanus Sahk ja lisas, et omaette lokaalkatlamaja saaksid Nõval kolm korterelamut ning kool ja võimla.

Sahk selgitas, et reeglina koosneb keskküttesüsteem kolmest osast: katlamajast, trassist ja maja soojasüsteemist. „Nõval on see probleem, et nad on kõik renoveerimata,“ tõdes Sahk. Samuti olevat praeguse katlamaja käigushoidmiseks tööjõukulu liiga suur.

„Konkurentsiamet on andnud ette ka keskkütte omahinna, sellesse ei mahu Nõva hind ära,“ nentis Sahk. „Me arvestame kahe kriteeriumiga: me ei tohiks üle minna konkurentsiameti hinnast ning oluline on ka see, et Varahaldus on majandusüksus, seega ei saa me [Nõval] kahjumlikult jätkata.“

Saha sõnul lahendaks Nõva soojaprobleemi iga maja eraldi pelletikatel. „Siis see töötab ka maja soojasõlmena,“ ütles Sahk. „Seega puudub vajadus soojatrasse renoveerida, samuti pole vaja igasse majja eraldi soojasõlme ehitada.“

Pelletikatlad on Saha sõnul suhteliselt odavad ja töökindlad. „Läänemaal on mitmel pool selliseid üleval, näiteks Taebla kooli konteinerkatlamaja köetakse pelletitega,“ lausus Sahk.

Pelletikatla eeliseks on ka see, et tegemist on kodumaise, taastuva küttega ning pelletikatlaid on võimalik automatiseerida. Nõval poleks nelja katla käigushoidmiseks üht täistöökohta vajagi.

Raha pelletikatelde soetamiseks loodetakse saada keskkonnainvesteeringute keskuselt (KIK). „KIKil on olemas meede, millega toetatakse tsentraalküttelt lokaalküttele üleminemist,“ ütles Sahk. „Sealt tahame raha saada. Loodame, et jõuame ree peale.“

„Oleme hooned ja ruumid üle vaadanud, kuid enne, kui KIKi rahaga pole asi selge, ei saa me ka konkreetsemaks minna,“ nentis Sahk. Praegu tegeldakse projekteerimisega ning ka Nõva soojamajanduse kava muutmisega.