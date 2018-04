Haapsalu linnavalitsus võtab vastu taotlusi puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks

Tingimused „Puuetega inimeste eluaseme füüsiliseks kohandamiseks” toetuse saamiseks on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusega nr 4.

Toetatakse liikuvusega seotud toimingute, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist, hügieenitoimingute ja köögitoimingute parandamist.

Kohandatav eluruum on ruum või ruumide kogum, sealhulgas abiruumid, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht või kohaliku omavalitsuse omandis olev eluruum, mis antakse üürilepingu alusel puudega inimese kasutusse.

Füüsiline kohandamine on puudega inimese erivajadustest tulenev eluruumi ümberehitamine.

Toetuse määramisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine” lisa 1 kehtestatud ühikuhindadest või tegelike kulude alusel, kui ühiku hinda pole määratud.

Täiendav info: Kaja Rootare, kaja.rootare@haapsalulv.ee, tel 372 5886 7774.

Haapsalu linnavalitsus