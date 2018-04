Galerii: Rannalõõtsa võistumängimine täitis kultuurikeskuse lõõtsamuusikaga

Laupäeval kõlas Haapsalus rahvamuusika, sest kultuurikeskuses said teisel Rannalõõtsa võistumängimisel kokku lõõtsa- ja karmoškamängijad.

Lavale tuli kokku 26 pillimeest ja -naist. Erinevalt eelmisest aastast võistlesid tänavu lõõtsa- ja karmoškamängijad eraldi arvestuses – karmoškamängijaid oli võistlemas 14 ja lõõtsamängijaid 12. Kui karmoškamängijate hulgas näitas oma pillimänguoskusi ka mitmed läänlased, siis lõõtsamängijate seas andsid tooni lõunaeestlased.

Võistu mängima olid oodatud nii algajad kui ka edasijõudnud – kõrvuti astusid üles nii need, kes olid esimest korda publiku ees kui ka need, kel pillimängustaaži aastaid. Mitu võistlejat tunnistas, et on aastakümneid tagasi karmoškat mänginud ja nüüd peale pikka pausi pilli taas kätte võtnud. Sama lai kui pillimängustaaž oli ka võistumängijate vanuseline vahe: Kõige noorem osavõtja oli 7aastane, vanimal eluaastaid üle 80.

Igal võistlejal oli võimalik oma oskusi näidata viie minuti jooksul ning mänguoskust hindas žürii, kuhu kuulusid Haapsalu lõõtsamängija ja Rannalõõtsa korraldaja Anti Nöör, Lõuna-Eesti lõõtsameister ja -mängija Heino Tartes ning ansamblist Untsakad tuttav ja noorte lõõtsamängijate ansamblit Lõõtsavägilased juhendav Margus Põldsepp.

Žürii tunnistas parimaks karmoškamängijaks läänlase Vallo Rajasaare, lõõtsamängijatest sai esikoha tartlanna Sirli Aia.

Publiku poolehoid kuulus võistumängimise noorimale ja vanimale osavõtjale: karmoškamängijatest August Rapile ja lõõtsamängijatest Bert Laagile.

Rannalõõtsa võistumängmise tulemused:

Karmoškad

I Vallo Rajasaare

II Ruti Kirikmäe

III Merili Burmeister

Lõõtsad

I Sirli Aia

II Kristin Semm

III Herbert Konnula

Eripreemiad

Morten Pirk (karmoška)

Andreas Jürimäe (lõõts)

Bert Laak (lõõts)

Silvi Sisas (lõõts)

Leen Burmeister (lõõts)

Mona Pihlakas (karmoška)

Samuel Sert (karmoška)

Publiku Lemmik

August Rapp (karmoška)

Bert Laan (lõõts)

Fotod Arvo Tarmula