Linnapea lubab, et curlinguvõistlus ära ei jää

Kuigi vahepealsed sulailmad ja vihm laupäevaks planeeritud curlinguvõistluse küsimärgi all panid, lubas linnapea Urmas Sukles täna, et võistlus ära ei jää.

Šoti päeva traditsiooniline curlinguvõistlus peetakse homme kell 13 Väikesel viigil. Võistluse peakorraldaja Peep Aedviir ütles, et võistluse kohta on pisut muudetud – see on nüüd Ehte tänava pikendusel, Kalli Mari silla juures.

Aedviiru sõnul on jääd piisavalt, kuid probleemiks on selle peal olev sentimeetrine veekiht. Peakorraldaja, kes lootis, et ööga taheneb vesi ära ja hiljemalt hommikul saab raja jääle märkida.

Sukles ütles, et võistlus kindlasti toimub. „Jagame inimestele kummikuid,“ lubas ta ja lisas, et ise läheb ta paljaste põlvedega mängima.

Curlinguvõistlusele on registreerunud 17 võistkonda. Lisaks Suurbritannia saatkonna võistkonnale, kes Haapsalu linnavalitsuse vastu esindusturniiri peab, on üks võistkond tulemas ka Tapalt, kus baseeruvad liitlasväed.