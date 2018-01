Laupäeval marsivad läbi linna Šotimaalt pärit koeratõud

Tänavusele viiendale Šoti kultuuripäevale Haapsalus lisab vürtsi Šotimaalt pärit koeratõugude marss läbi linna ja õhtune tutvustus kultuurimajas peetaval Šoti peol.

„Otsime igal aastal mingit vaheldusmomenti. Koerte mõte oli juba eelmisel aastal, aga tänavu tundus, et see võiks teoks saada,” ütles Haapsalu kultuurikeskuse juht Gülnar Murumägi.

Šotimaalt pärit koeratõugude esitlusmarss algab pärast curlinguvõistlust kl 15 Lossiplatsilt ja koerad liiguvad Haapsalu kultuurikeskuse juurde, kus õhtul peetaval Šoti peol tutvustatakse osalevaid koeratõuge lähemalt.

„Meie eesmärk on oma ilusaid koeratõuge tutvustada ja inimestes huvi äratada,” ütles Priit Tali, kes koerte toomisega Haapsallu tegelenud on. Tema sõnul on oma koeri lubanud näitama tulla seitsme eri koeratõu omanikud. „Isendeid on muidugi rohkem,” lisas Tali. Korraldajate sõnul võivad esitlusmarsiga liituda ka kohalikud koeraomanikud oma Šoti päritolu tõukoeraga.

Tali, kes ise kasvatab Skye terjerit, rääkis, et Šotimaalt pärit koeratõuge on ametlikult registreeritud 18. Suur osa neist koeratõgudest on algselt olnud jahi- või karjakoerad. „Mõned tõugudest on sellised, mida Eestimaal pole kunagi nähtud ja mis ka Šotimaal leidub vähe,” lisas ta.

Tali ütles, et Šoti päritolu koeratõugudest kõige tuntumad on ilmselt Shetlandi lambakoer ehk kolli ja Šoti terjer. „Eestis on väga populaarne on ka kuldne retriiver, aga ma arvan, et paljud ei teagi, et ka see on ka Šoti tõug,” lisas ta. Oma lemmiku, Skye terjeri kohta ütles Tali, et see tõug on Eestis väga vähe levinud ja ka kodumaal on seda koera vähe järele jäänud.

Šoti päev Haapsalus algab traditsioonilselt pitsikeskuses, kus sel aastal tutvustatakse traditsioonilise kildi asemel hoopis šoti pükse trews. Pitsikeskuses saab näha ka šotlaste poolt Eestile kingitud tartani.

Kl 13 jätkub kava curlinguvõistlusega Väikesel viigil. Võistluse peakorraldaja Peep Aedviir ütles, et võistluse kohta on pisut muudetud – see on nüüd Ehte tänava pikendusel, Kalli Mari silla juures. Võistlustulle läheb 17 võistkonda.

Šoti päeva Haapsalus lõpetab õhtul Haapsalu kultuurikeskuses peetav Šoti pidu, kus muusikat teeb The Midgies Ceilidh Band Šotimaalt, tantsitakse keili tantse, süüakse šoti rahvustoitu ja degusteeritakse šoti viskisid ja tutvustatakse Šoti koeratõuge.

Gülnar Murumäe sõnul on õhtune pidu sel aastal juba välja müüdud.