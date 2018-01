Nurme vabriku kohtuistung lükati taas edasi

Prokurör Indrek Kalda ja advokaat Peep Rajavere ootavad kohtunik Piia Jaaksoo otsust. Foto: Lemmi Kann

Täna Haapsalu kohtumajas jätkuma pidanud Nurme vabriku maksukelmuse kriminaalasja istung lükati edasi, kuna üks süüdistatav ei ilmunud kohtusse.

Kriminaalasi pidi alates tänasest jätkuma vaidlustega. Haapsalu kohtumajas olid istungil kohal prokurör Indrek Kalda ja advokaat Peep Rajavere, teised olid valmis istungil osalema videosilla kaudu Tallinnas, Liivalaia kohtumajas.

Paraku otsustas kohtunik Piia Jaaksoo, et istungit ei saa pidada, kuna üks süüdistatavatest, Igor Štšerban jättis ilma ette teatamata kohtusse ilmumata.

Ta ütles vahetult enne istungi algust talle helistanud advokaat Vahur Krinalile, et on Soomes tööl ega saa naasta enne järgmist esmaspäeva.

Pärast nõupidamist kõikide kaitsjate ja prokuröriga otsustas kohtunik Piia Jaaksoo, et seadus siiski ei võimalda antud asjaoludel ilma ühe süüdistatavata istungit pidada.

Kuigi Krinal püüdis veenda Štšerbani naasma homseks ja ülehomseks istungiks, väitis viimane, et see on võimatu, kuna ta kaotaks siis sissetuleku ja töö.

Järgmine istung toimub 22. jaanuaril.

Sel nädalal toimumata jäävatele istungitele määrati uued ajad.

Kohtu alla on antud Nurme vabriku omanik Stanislav Podžuk (kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg), Nurme Vabrik OÜ ja nüüd juba likvideeritud ettevõtte PVMP-Ex juhatuse liige Alari Engman (kaitsjad advokaat Tõnu Tuulas ja Jüri Leppik) ning veel kolm tekstiiliärimeest Valeri Raja (kaitsja advokaat Margo Normann), Igor Štšerban ja Aleksander Piel (kaitsja advokaat Peep Rajavere). Samuti Olga Tihhina (kaitsja advokaat Kersti Kägi), kes on ettevõtte Polar Tekstiil juhatuse liige, mis tegutseb Nurme vabriku ruumides, sama ettevõtte juhatuse liige on ka Podžuk (kaitsja vandeadvokaat Aadu Luberg).

Riik on esitanud kõigi süüdistatavate vastu tsiviilhagi ligi 3,5 miljoni euro suuruses summas. Kohtulik arutelu peaks plaanide järgi lõppema 1. veebruaril.

Maksu- ja tolliameti (MTA) uurimisosakonna Lääne talitus alustas kriminaalmenetlust OÜ PVMP-Ex maksudeklaratsioonides valeandmete esitamise ja tahtlikult ka käibedeklaratsioonides valeandmete esitamise kahtluse tõttu juba 2013. aasta veebruaris.

Prokuratuur saatis mahuka süüdistuse kohtusse 2016. aasta suvel, kuid eri põhjustel on kohtulik arutelu mitu korda edasi lükkunud. Möödunud aasta suvele plaanitud istungi algus lükkus taas edasi, kuid ühe süüdisatava terviseseisund ei võimaldanud tal kohtupidamisest osa võtta.