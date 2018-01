Jaanus Karilaid: VEB fondi kahjude hüvitamine tõmbaks saagale joone alla

Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Kui parlamendis peaks toetust leidma VEB fondi kahjude hüvitamiseks koostatud eelnõu, jääks hinnanguliselt kuni 15 miljoni euro suurune kohustus kanda Eesti Pangal, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Eelnõu algatasid mullu septembri lõpus viis riigikogu saadikut EKRE, Vabaerakonna ja Keskerakonna fraktsioonidest.

Eelnõu üks eestvedaja Jaanus Karilaid (KE) ütles ERR-ile, et eelnõul on laiem mõõde, kui ainult see, et hüvitada viie ettevõtte kahjud, kes 2004. aastal kohtutee ette võtsid ja 2011. aastal võitjana väljusid, kuid kelle pettumuseks riik oma kohustust ei täitnud.

“Loodan, et kõigi kuue erakonna sees leiame toetust. Reformierakonnal on ka võimalus oma minevikutaagast vabaneda ja tulla puhta lehena Eesti poliitikasse tagasi, mitte seda kinni mätsida ja olla ringkaitses,” lausus Karilaid.

Endine riigikohtu esimees, reformierakondlane Rait Maruste ütles ERR-i raadiouudistele, et ei mõista, miks VEB fondi nõuete juurde on tagasi pöördutud.