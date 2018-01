Galerii: Läänemaa parimad sportlased said tunnustatud

Reede õhtul autasustas spordiliit Läänela Läänemaa parimaid sportlasi.

Parimaid sportlasi tunnustatiüheksas kategoorias: parim sportlane, parim noorsportlane, parim seeniorsportlane, parim harrastussportlane, parim meeskond, sportlikuim pere, kohaliku elu edendaja, spordisündmus ja märgatud.

Parimaid sportlasi – vehklejat Kristina Kuuske ja jääpurjetajat Olev Oolupit autasustamisel kohal ei olnud. Kuusk saatis videotervituse, kus tänas tunnustuse eest ja ütles, et teeb viimaseid ettevalmistusi Kuuba etapiks.

Mõlemad sportlased said kullavärvi pronkskuju. Sellist kuju hakatakse maakonna parimale sportlasele andma edaspidigi ning Läänela peasekretäri Ülle Lassi sõnul korraldatakse kujule peagi ka nimekonkurss.

Aasta noorsportlase tiitel anti tänuüritusel noorsportlastele vehklejale Carmen-Lii Targamaale ja kuulitõukajale Kevin Saksonile.

Targamaa sõnul on vehklemise juures oluline nii psüühiline kui ka füüsiline pool.

„Kui katus ikka ära sõidab, pole midagi teha,“ ütles Targamaa.

Sama kinnitas ka Targamaa treener Helen Nelis-Naukas, kelle sõnul sellega ka tööd tehakse.

Sakson on lisaks kuulitõukele saavutanud kõrgeid kohti ka kõrgushüppes, kettaheites ja kümnevõistluses. Kõigis neis on ta omavanuste Eesti meistrivõistlustel saavutanud esimese või teise koha. Ometigi on Saksoni sõnul teised alad lihtsalt huvi pärast.

Seeniorsportlase tiitel anti Aap Uspenskile, kes saavutas möödunud aastal veteranide kreeka-rooma maadluse maailmameistrivõistlustel teise koha. Oma elu jooksul on Uspenski olnud ka rammumees ja sumomaadleja. Vaatamata kõigile neile aladele, ütles Uspenski, et kõige südamelähedasem on lillemüük.

„Sportlase elu ära ei toida,“ ütles Uspenski.

Parimateks harrasussportlasteks kuulutati suusataja Jaanika Paalmäe ja Brasiilia jiu jitsuga tegelev Marion Lepik.

Brasiilia jiu jitsu juurde sattus Lepik üheksa aastat tagasi YouTube’i kaudu. See on sport, mille üks osa on ka enesekaitse. Sellegipoolest ütleb Lepik, et parim enesekaitse on kiired jalad.

Suusataja Paalmäel on vaatamata viletsale talvele tänavu sõidetud 160 kilomeetrit. Suurem osa sellest on mahasõidetud lumehelbekeste peal Paliveres.

Aasta võistkonnaks kuulutati En Garde vehklemismeeskond koosseisus Sten Priinits, Peeter Turnau, Henrik Priimägi, Margo Lehis. Võistkonnast kohal oli vaid Priimägi.

Igale pereliikmele oma ala

Sportliku pere tiitli pälvis perekond Hein, kus isa Heigo on Läänemaa kergejõustikuklubi eestvedaja ja korraldab Haapsalu 10 km maanteejooksu. Ta tegeleb aktiivselt jooksmisega, lisaks ujumisega, sõidab rattaga. Veel mahub pereisa spordipagasisse triatlon, lohesurf ja talviti ka suusatamine.

Ema Krista tegeleb kergejõustikuga, käib regulaarselt jõusaalis ja hoiab end heas vormis.

Vanem poeg Eric on tugev ujuja ja tegeleb kergejõustikuga. Tütar Emma on edukas kergejõustiklane, kes võitis sel aastal TV 10 olümpiastardi nooremate tüdrukute mitmevõistluse, teivashüppe ja 60 m tõkkejooksu, püstitades kõikidel aladel uue maakonnarekordi. Noorem poeg Sten mängib jalgpalli.

Pere kõigil liikmetel on erinevad spordialad, mistõttu ühiselt sportimine eriti välja ei tule.

Parimaks spordimaailma kohaliku elu edendajaks pärjati Enn Kerge, kes on maakonnas korraldanud rohkelt meistri- ja karikavõistlusi. Samuti on Kerge korraldada kõikide pallialade rahvaliigad. Ta on ära märgitud Eesti võrkpalliliidu poolt, kui ühte paremini toimivat Suvevolle etappide korraldajat.

Kerge sõnul on ta vanemaks saades laisemaks jäänud ja nüüd juhtub, et vahel on ka mõni nädalavahetus vaba.

Parimaks spordisündmuseks valiti Läänemaa Sõprade Liiga, mis kestis veebruarist detsembrini ja koosnes 17 spordialast, mis tutvustasid sportimisvõimalusi Läänemaal. Liigas osales koku 26 võistkonda ja kokku sai sarjast osa 350 inimest.

Auhind anti ka kategoorias „Märgatud“. Selle pälvis jooksuklubi Tempo kiirkõnnitreener Mihhail Jutkin. Auhinda tuli vastu võtma Jutkini möödunudaastane silmapaistvaim õpilane Ruslan Sergatšov, kelle sõnul treener pidi tööülesandeid täitma.

Rahvas valis enda lemmiksportlased

Seeniorsportlaste rahvahääletusel oli populaarsem Mati Kallemets, kes sai Euroopa meistrivõistlustel talitriatlonis hõbemedali, Eesti meistrivõistlustel talitriatlonis kuldmedali, Eesti meistrivõistlustel öises orienteerumisjooksus hõbemedali, Eesti meistrivõistlustel maastikurattakrossis hõbemedali ja BikeEst Eesti meistrivõistlustel rattaorienteerumises kaks pronksmedalit – sprindis ja tavarajal.

Rahvahääletusel populaarsem võistkond oli En Garde epeenaiskond koosseisus Nelli Differt, Kristina Kuusk ja Madli Palk.

Neidude arvestuse rahvahääletusel oli populaarsem naistemaadluses võistlev Hele Tamm ja populaarsem noormees vehkleja Henrik Priimägi.

Populaarsem naine rahvahääletusel oli jalgpallur Ulrika Tülp, kes on Eesti meister ja Eesti karikavõitja jalgpallis ja meessportlaseks võrkpalluri Romet Priimägi, kes on võrkpalli Balti liiga meister 2017, Credit24 Meistriliiga võitja, ehk Baltimaade meister võrkpallis.