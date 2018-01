Haapsalu korterihinnad tõusid aastaga kümnendiku

Peep Sooman. Foto: Pindi Kinnisvara

Pindi Kinnisvara turuülevaatest selgub, et korterite ruutmeetri hind tõusis Haapsalus aastaga 571 eurolt 643-le ehk 12,6 protsenti.

Haapsalust on korterihinna poolest ees Tallinn (1876 eurot), Tartu (1382), Pärnu (1153) ja Kuressaare (932). Sisuliselt sama korteriruutmeetri hind on Raplas, kus see on aastaga kukkunud 683 eurolt 646-le.

„Haapsalu platseerub oma kinnisvaraturu poolest kohe suurte järele,” ütles Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman.

