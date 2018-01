Suur galerii: kuusetulevärk Parilas

Vastloodud Ridala selts kogus jõulukuused kokku ja viis Parila vana koolimaja õuele, kus need täna tuleskulptuuridena ära põletati.

“Asutasime Ridala seltsi, et äratada ellu endine Parila koolimaja. See on osa paljude siinsete inimeste elust,” ütles seltsi üks asutajaid Kairo Raudkats. Kuusetulevärk oli seltsi esimene suurem ettevõtmine ning kohe tõeteti latt nii kõrgele, et koosviibimist oli nautimas üle saja inimese.

Fotod: Urmas Lauri