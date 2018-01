Taeblas on vallavalitsuse sissesõiduteel liiklusohtlik veeloik

Taeblas tekib paduvihmaga vallavalitsuse sissesõiduteele veeloik, mis tekitab liiklusohtlikke olukordi, teatas Lääne-Nigula vallavalitsuse keskkonna- ja kommunaalnõunik Olev Peetris oma jõulueelses kirjas maanteeametile.

Peetris palus ametilt abi veeloigu likvideerimisel. „Vihmade korral on suur veeloik vallamaja sissesõidul ja kui külmetab, siis jääväli tekitab liiklusohtlike olukordi,“ selgitas Peetris.

„Samal päeval käisid töömehed kohal, äärest urgitsesid väikse renni,“ ütles maanteameti Lääne regiooni hooldeosakonna Läänemaa peaspetsialist Tiit Ruut.

Ruudu sõnul on lombi tekkimise põhjus lihtne – teekate on vajunud ning vesi ei saa vabalt ära voolata. Ajutine kraavike päästis küll jõuluaegsest veeloigust, kuid lombi likvideerimisega on kavas suvel tõsisemalt tegeleda. „Kui on asfalteerimisilmad, siis tuleb sissesõiduteele uus asfaldikiht paigaldada,“ selgitas Ruut.



Kaardil näidatud koht on Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee maa-alal.

Fotod: Urmas Lauri