Gümnasistid tõid raamatukokku koomiksikunsti

Läänemaa ühisgümnaasiumi (LÜG) õpilaste koomiksinäitus „Meie naaber Soome“ avab Läänemaa keskraamatukogus EV100 kunstiprojekti „Noor, loo, too – kunst raamatukokku“.

Näitusel väljas olevad koomiksid valmisid sügisesel hõimunädalal peetud koomiksikonkursiks, mis Soome ja Eesti 100. sünnipäeva puhul oli pühendatud soomlastele.

„Koomiksite konkurss oli ambitsioonikas ettevõtmine, sest koomiksite loomine on tegelikult väga keeruline. Seda enam on põhjust rõõmustada, et õpilased on suutnud tabada eestlaste ja soomlaste olemust,“ kommenteeris LÜGi kirjandusõpetaja Monika Undo. Koomiksitesse on põimitud näiteks motiive kirjandusest ja geograafiast, lisaks on leidnud kajastamist ühiskonnas toimuv.

Konkursile laekunud töödest avati oktoobris näitus LÜGis, raamatukogus näeb õpilaste koomikseid 2. veebruarini.

„Noor, loo, too – kunst raamatukokku“ on projekt, mille raames raamatukogud pakuvad läbi terve selle aasta 14-26 aastastele kunstnikele võimalust eksponeerida raamatukogudes oma kunstitöid. See tähendab, et raamatukogude näitusepindu broneeritakse meie riigi sünnipäeva puhul eelkõige kohalikele noortele ehk siis üle Eesti toimuvad raamatukogudes eelkõige noorte näitused.

Näituste korraldamine noortele on tasuta, näitused on avatud kõigile huvilistele ning nende külastamine on samuti tasuta. Raamatukogu annab näitusteks kasutada oma inventari ja tehnikat, aitab vajadusel näituste ülespanemisel ning näituse avaürituse tegemisel.

Läänemaal on Haapsalu raamatukogu ja lasteraamatukogu kõrval projektiga liitunud ka Uuemõisa ja Taebla raamatukogu. Teiste maakonna raamatukogude osalemine projektis selgub jooksvalt. Lasteraamatukogus pannakse jaanuari jooksul üles Ridala kunstiringi tööd ning Taebla raamatukogus on alates jaanuari lõpust võimalik näha Haapsalu juurtega noore kunstiku Erik Tederi graafilisi lehti.

Fotod Arvo Tarmula