Karuse sõbrad korraldavad kirikus taas aastalõpukontserdi

Pühapäeval, 31. detsembril annab Karuse kirikus tradotsioonilise aastalõpukontserdi Kukeranna–Esivere rühm. Kontsert algab kell 16 ja kestab veidi üle tunni. Kontsert on tasuta. Kukeranna–Esivere rühm ehk Karuse sõbrad korraldavad aastalõpukontserdi juba kuuendat aastat.

Kukeranna–esivere rühma moodustavad Lõuna-Läänemaaga seotud noored, kes tulevad igal aastal Esivere ja Kukeranna kanti aastavahetust veetma. Et sõpruskonnas on muusikuid, on juba aastaid antud kirikus aastalõpukontsert.

„Eelmisel aastal lõime publikurekordi 120 külastajaga. Mullu kuulsime, et rahvast oli tulnud ka õige kaugelt — Nõvalt ja Pärnust, Rapla kandist ja isegi Tallinnast. Loodame, et tänavugi kontsert mullusele alla ei jää. Laval on taas terve bänd ja kõlavad nii kodu- kui ka välismaised lood,” ütles sõpruskonna üks liikmeid Mari Mets.