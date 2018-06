Galerii: pööriöö kontsert Karuse kirikus

Täna kell kaks pärastlõunal algas Karuse kirikus Pööriöö kontsert. Rahvast täis kirkus esines Mait Trink.

Mait Trink laulis täna Islandi iseseisvuspäeva auks ja Islandi jalgpallurite eilse Argentina-mängu kiituseks tänavuse suve avatuks Islandi hümniga.

“Kui mul paluti teile siin täna kontsert anda, siis ma ütlesin hurraaga kohe, et miks mitte,” ütles Trink. “Siis aga hakkasin mõtlema, et mida ma siis laulan… Ja kui ma olin tükk aega mõelnud, otsinud erinevaid asju, mida siin tohiks või sobiks laulda, siis ma avastasin, et suurem osa sellest materjalist on see, mida peaks laulma klaveri kõrval. Käsi niimoodi klaveril ja pianist saadab. Aga ei olnud mul sellist klaveritunnet ja klaveritahtmist.”

Trink otsustas, et laulab neid laule, mis talle endale korda lähevad, neid laule, mis talle endale meeldivad ja mis on teda tegelikult läbi aegade saatnud.

“Ja osad neist ka väga tänase päevaga seotud,” juhatas Trink oma kontserti sisse. “Nimelt, kui 1991. aastal Eesti taasiseseisvus, siis islandlased olid need, kes esimesena meie iseseisvust tunnustasid ja tunnistasid. Kui ma Islandis koolis õpetasin, siis isegi esimese klassi lapsed teadsid, et Eesti on lahe, et Island tunnustas meid esimesena. See oli nii üllatav kuulda ja samas nii soe ja südamlik.”

Tringi sõnul on Island pikema ja tunduvalt uhkema ajalooga kui seda on Eesti. Islandi iseseisvus on veerand sajandit noorem kui meie oma. “Ja täna, täpselt 17. juunil 1944 Island iseseisvus,” lausus Trink. “Täna on neil suur püha. Ja kuna eile islandlased võib öelda, et võitsid Argentinat, või vähemalt Argentina kaotas [Argentina ja Islandi mäng jalgpalli MMil lõppes 1:1 viigiga], siis tahaks teile laulda ühe laulu. Seda laulu peetakse maailma üheks kõige raskemaks hümniks. Islandlased on aastaid vaielnud, kas peaks seda muutma või ei peaks. Õnneks na seda teinud ei ole.”

Mait Trink lauliski Islandi hümni esimese salmi. Rahvas kirikus seisis püsti.

Edasi laulis Trink nii joomalaule kui ka filmimuusikast tuntud viise.

Fotod: Urmas Lauri