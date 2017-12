Lääne Malevlane: Risti jaoskond viis ellu ohutushoiu kursuse

22.–24. septembril oli Piirsalu rahvamajas naiskodukaitse Lääne ringkonna esimene ohutushoiu kursus. Kursuse lõpetanud suudavad nii tava- kui ka hädaoludes isikule ja varale suunatud ohte ennetada või ohu korral käituda nii, et see tooks kaasa võimalikult vähe kahju.

Kursuse korraldas Risti jaoskond, toitlustuse eest vastutas ringkonna toitlustusrühm. Projektori saime Risti malevkonnalt, ekraan oli rahvamajas olemas. Peastaabist saime majamaketid, koduste varude näidiskasti, näidisseljakoti ja abivahendid füüsilise enesekaitse tunniks. Tulevanni, tulekustutid ja tuleteki andis Risti päästekomando, kes viis ellu ka praktilise harjutuse. Nüüd on meil tulevaste kursuste tarbeks komplekteeritud „tööriistakast”, tunnistused-tänukirjad kujundasime ja printisime ise.

Instruktorid ei topi õppuritele valmisputru suhu, vaid innustavad kõike ise avastama. See tähendab aga, et reede õhtust pühapäeva lõunani oli rahvamaja täis pingsat keskendumist ja tihedat mõttetööd. Naabridki said osa, sest tegevus kandus vahepeal toast õue. Õnneks keegi meie näidis-appikarjete peale politseid ei kutsunud.

Meid väisasid ka külalised Ameerikast – neli vaatlejat jälgisid laupäeva hommikust lõunasöögini kodu ja vara turvalisuse, tuleohutuse jt võimalike hädaolukordade turvareeglite tunde. Elevust tekitasid nii ameeriklastes kui ka õppureis majamaketid. Igal maketil oli midagi valesti, õppurid pidid selgitama, mis on ohtlik ja miks. Põnevad olid ka gruppide lavastatud igasugused hädaolukorrad. Selgus, et meie hulgas on väga võimekaid näitlejaid. Kõige kohta esitasid külalised küsimusi ja oli tunda, et meie tegemised avaldasid muljet.

Õppurid ise leidsid, kursus oli huvitav ja õpetlik, õhkkond positiivne, lektorid hea erialase ettevalmistusega.

Me kõik teame, mida peaks ühes või teises olukorras tegema, aga esimese ehmatusega ei tule tavaliselt midagi meelde. Kui harjutada, siis suure tõenäosusega toimime hädaolukorras automaatselt õigesti. Kuidas kasutada tulekustutit? Millal moodustada inimkolmnurk? Mis on psühhosotsiaalne esmaabi? Kuidas vabaneda käsihaardest? Mida tähendab lühend „STOP”?

Nendele ja väga paljudele teistele küsimustele annabki vastuse naiskodukaitse ohutushoiu kursus.

Kati Ojaver, Risti jaoskonna esinaine