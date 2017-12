Lääne Malevlane: Lääne maleval on oma reväärimärk

Lääne maleva sajandaks sünnipäevaks on valminud maleva reväärimärk. Märk on malevasse kuulumise väline tunnus, sümboliseerides maleva liikmete ühistunnet ja kaitseliidu eesmärke. Reväärimärgiga tunnustab malev ka oma koostööpartnereid.

Reväärimärki on õigus kanda maleva liikmel ja auliikmel, naiskodukaitse Lääne ringkonna liikmel, noorte kotkaste Lääne maleva ja kodutütarde Lääne ringkonna liikmel ning märgi annetusena saanul. Märki kantakse nii kaitseväe tavavormi kui ka tsiviilpintsaku vasakul poolel.

Reväärimärgil on Lääne maleva logo, märgi põhivärvid on kuldne, roheline, sinine ja must. Märgi kõrgus ja laius 25 mm. Märk on valmistatud kuldsest metallist ja emailitud.

Reväärimärk väljastatakse maleva valveteenistuse kaudu, kohapeal tuleb tasuda 5 eurot luna. Kõik märgid on nummerdatud, malev peab reväärimärkide registrit, kuhu kantakse märgi number ja omaniku nimi.

Heiki Magnus, teavituspealik