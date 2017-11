Urmas Sukles pälvis Haapsalu koguduse autasu

Urmas Sukles. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu linnapea, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid nõukogu esimees Urmas Sukles pälvis EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärgi.

EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse nõukogu otsustas 19. novembril 2017 anda koguduse teenetemärk Haapsalu linnapeale, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid nõukogu esimehele Urmas Suklesele.

Urmas Sukles on sündinud 26. novembril 1958 Kuivajõel. Lõpetas 1976 Rapla Keskkooli ja 1982 Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Töötas aastatel 1983-1985 Kullamaa haigla juhatajana, 1985-1993 oli Haapsalu rajooni keskhaigla peaarsti asetäitja. Kuulus 1999-2017 Reformierakonda.

Ta oli aastatel 1993-2002 Haapsalu linnapea ja valiti taas 2009 Haapsalu linnapeaks, millises ametis on ka peale Haapsalu ja Ridala ühinemist.

Urmas Suklese tööd on tunnustatud Haapsalu vapimärgiga 2004 ja EELK Teeneteristi 3. järguga 2014.

Urmas Suklesel on suured teened Haapsalu Piiskopilinnuse arendamisel, mida kinnitab ka käesoleval aastal algavad suured ehitustööd Piiskopilinnuse muuseumi osas. Piiskopilinnus ja toomkirik on palju aastaid avatud külastajatele.

Tunnustuse on pälvinud Urmas Sukles heade kontaktide eest EELK Haapsalu Püha Johannese kogudusega osaledes paljudel sündmustel. Evangelist Johannese päeval 2016 kirjutati tema ettepanekul Haapsalu ja Ridala ühinemisleping alla Haapsalu toomkirikus.

Haapsalu on Urmas Suklese juhtimisel kujunenud oluliseks puhke ja turismilinnaks. 2016 tunnistati Urmas Sukles Eesti pikima ajalooga reisimessil Tourest aasta turismiedendajaks. Urmas Sukles on töötanud aastaid väsimatult selle nimel, et Haapsalu oleks linn, kus on mõnus elada ning puhata nii eestlastel kui ka välismaalastest turistidel. Haapsalust on saanud tõeline turismipärl, mille üle võime vaid uhkust tunda. Haapsalu areng on märkimisväärne ning naljalt pole suvel leida nädalavahetust, kus Haapsalus ei toimuks mitmepäevast suurüritust.

Teenetemärk on kullatud metallist valmistatud ladina rist, mille esikülg on kaetud punase läbipaistva kuumemailiga. Risti peal on hõbedast valmistatud lendutõusev kotkas, kelle pead ümbritseb nimbus ning jalad on kuldsed. Märki kantakse 40 mm laiuse muareesiidist lindi küljes; mehed kaelas, daamid lindist valmistatud põiklehvi küljes vasakul pool rinnal. Lendutõusev nimbusega kotkas on evangelist Püha Johannese sümbol. See näitab, et Johannes jõudis enam kui keegi teine surelikest lähedale taevastele saladustele. Hõbe on puhtuse ja vaimuvalguse värv, tähistab õilsust ning ustavust. Punane on taevaliku tõe ja elujõu värv. Hõbe ja punane on ka Läänemaa värvid, Püha Johannese kotkas on samuti Läänemaa ja Haapsalu vapilind. EELK Haapsalu Püha Johannese koguduse teenetemärk antakse Eesti või välisriigi kodanikule Haapsalu kogudusele ja Haapsalule osutatud eriliste teenete eest.

Koguduse nõukogu asutas teenetemärgi aastal 2002.

Teenetemärgi on pälvinud:

2003 – koguduse liige Heino Noor ja Toomas Siitan.

2004 – Haninge sõpruskoguduse õpetaja praost Martin Marcolla (Rootsi).

2005 – koguduse juhatuse esimees aastatel 1976-1991 Ülo Niin.

2006 – ajakirjanik Anneli Ammas.

2007 – koguduse diakooniatöötaja Evi Süsi.

2008 – Loviisa sõpruskoguduse õpetaja praost Veli-Matti Hynninen (Soome).

2009 – pikaaegne kirikumees Arnold Korjus.

2010 – Korsnäsi sõpruskoguduse õpetaja Guy Kronqvist (Soome).

2011 – koguduse ja praostkonna muusikajuht organist Lia Salumäe

2012 – koguduse juhatuse liige Sulev Saareväli

2014 – Rendsburgi sõpruskoguduse pastor Joachim Haeger (Saksamaa).

2015 – fotograaf Arvo Tarmula.

2016 – EELK vikaarõpetaja Kristel Engman.

2017 – Haapsalu linnapea Urmas Sukles.

Teenetemärk antakse üle püha evangelist Johannese päeval 27. detsembril 2017 Haapsalu toomkirikus.