Lääneranna valla juhiks pürivad Pikkmets ja Kastepõld (1)

Kaie Ilves, Riina Tobias

Mikk Pikkmets. Foto: Urmas Lauri

Lääneranna valimisliit otsustas eelmisel nädalal, et nende vallavanema kandidaat on Koonga vallajuht Mikk Pikkmets ja volikogu esimehe kandidaat Jaak Kastepõld.

Koosolekul osales üle 30 inimese, Lääneranna valimisliidus on 42 inimest.

Lihula vallavanem Varje Ojala-Toos kohalikel valimistel ei kandideeri. Ta ei soovinud selle põhjusi kommenteerida. „See on minu isiklik asi,” ütles Ojala-Toos, kes on juhtinud Lihula valda neli viimast aastat.

Pikkmets ütles, et vallavanema kohta pakkus talle ka konkureeriv valimisliit Nelja Valla Ühisjõud. „Nende seisukoht on, et tänaseks tehtu on suuresti jama. Neid ärritas, et vallast saab Pärnumaa osa ja Lääneranna nimi, aga need kaks asja on juba läinud asjad, ” märkis Pikkmets.

33aastane Pikkmets on Koonga vallavanem olnud 2015. aasta märtsist. 2013. aasta kohalikel valimistel kandideeris ta valimised võitnud Rukkilille valimisliidu nimekirjas ja sai valla suurima häältesaagi, 104 häält. Pikkmetsal on pooleli magistriõpingud Tallinna tehnikaülikoolis.

Pikkmets oli kümme aastat Keskerakonna liige, aastal 2012 astus ta parteist välja, samal aastal lahkusid erakonnast Kalle Laanet, Ain Seppik ja Vilja Savisaar. Viis aastat oli Pikkmets Brüsselis Vilja Savisaare nõunik. Pikkmets on Koongast pärit.

44aastane Jaak Kastepõld kandideeris 2013. aastal sotsiaaldemokraatide nimekirjas ja sai 105 häält, jäädes alla vaid toona Lihula Arengu nimekirjas kandideerinud Tiina Lobjale (113 häält).

Tänavu on Kastepõld ja Lobja taas ühes nimekirjas. Kastepõld oli 2000. aastate alguses vallavanem, kuid teda umbusaldati. Tiit Madissoni vallavanemaks oleku ajal oli Kastepõld Lihula volikogu esimees. Kastepõld on sündinud ja üles kasvanud Lihulas.

Pikkmetsa sõnul loodab Lääneranna valimisliit võtta uue valla volikogus enamiku kohti. Kõige tugevamaks konkurendiks peab Pikkmets valimisliidu Nelja Valla Ühisjõud esinumbrit, endist kohtunikku ja riigikogu liiget Rait Marustet. „Maruste on suur nimi. Ega ta asjata ole esinumbriks pandud, aga alahinnata ei tasuks ka EKREt,” ütles Pikkmets.

Nelja Valla Ühisjõu nimekirjas on 21 inimest, EKREs 15. EKRE esinumbrid on Karuse koguduse diakon Meelis Malk ja kriminaalhooldusametnik Rein Merila.