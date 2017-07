TS Laevade juht Kaido Padar: e-piletiga, palun!

Kaido Padar, TS Laevad juhatuse esimees

Suvi ja kaua oodatud puhkuste periood on käes. Suvel kasvab parvlaevadega reisijate arv hüppeliselt. Viimaste aastate statistika näitab, et aasta teenindusmahust 40-45 protsenti moodustavad just suvekuudel teenindatud reisijad ja sõidukid. Olulist rolli mängivad reisijate arvu kasvul ilus ilm, saarte maagia, uued laevad ja toredad suveüritused, mis meelitavad nii kohalikke kui välisturiste saartele, kirjutab TS Laevade juhatuse esimees Kaido Padar (pildil).

Käesoleva aasta esimese kuue kuuga on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga mandri ja suursaarte vahel sõitnud üle 60 000 inimese ja ja ligi 30 000 sõidukit rohkem. See on suur hulk rahvast. Meie ja meie partnerite ühine püüdlus on pakkuda kõikidele reisijatele parimat reisikogemust Eestis.

Nii Virtsu Kuivastu kui Rohuküla Heltermaa liini reisigraafikud ja piletimüük on olnud avatud suvehooaja lausest kuni augustikuu lõpuni, et meie reisijad saaksid varakult reisiplaane teha. Graafik on paigas, piletisüsteem töötab ja uued laevad sõidavad – olekski nagu kõik. Meie suurem ja olulisem soov ning ootus on aga see, et reisijad ostaksid pileti varakult Praamid.ee e-teenindusest.

E-teenindusest ostetud pilet tagab piletil märgitud reisile eelisjärjekorras saamise. E-pilet võimaldab sujuva sõidu sadamaalale ehk sõidukijuht ei pea kassa juures peatuma, vaid liigub läbi e-pileti raja sadama alale. Tõkkepuu avaneb automaatselt. Auto registreerimise numbri loeb kaamera, varuvariandina saab helistada tõkkepuul olevale numbrile või sisestada piletil olev QR kood. Ei mingit muret ja juba mõne sekundi pärast ollakse ootealal.

E-pileti ost annab ka meile kui teenuse pakkujale parema ülevaate, mis üks või teine päev võib ette tuua ning võimaluse teenindust paremini planeerida- kaasata sadama-alale rohkem inimesi ning vajadusel pidada riigiga läbirääkimisi täiendavate reiside lisamiseks.

Lennukile, juuksurisse või hambaarstile minnes planeerime me oma ajad ette- aga miks me siis soovime laevaootel järjekorras seista ja oma kallist aega kulutada? Praegune praktika näitab, et vähem kui pooled piletid ostetakse e-kanalite kaudu. Sagedased on olukorrad, kus veel kaks päeva enne populaarsemaid päevi on kõikidele reisidele pileteid, mis teeb laevaoperaatorile teenuse planeerimise keeruliseks. Loomulikult tuleb ette ootamatuid olukordi ja kiiret sõiduvajadust, aga enamikel juhtudel on oma reise võimalik planeerida ja piletit ette osta. Niimoodi saab tagada nii endale kui ka teistele parema reisielamuse.

Kui mingil põhjusel ei saa piletil märgitud ajal reisida, siis on hea teada, et ostetud e-pilet hakkab üldjärjekorras kehtima ostu hetkest ja kehtib veel 48 tundi peale soovitud reisi. Piletit on võimalik iseteeninduses muuta kuni 15 minutit enne soovitud reisi toimimist. E-piletil on võimalik iseteeninduses muuta reisi aega, sõiduki registreerimisnumbrit ja tüüpi, reisijate arvu ning kontaktandmeid. Juhul kui muudatuse tõttu muutub pileti hind, siis tuleb vahe tasuda. Reisijatel on oluline teada, et reedeti alates kella 13-st mandrilt saartele ja pühapäeviti alates kella 13-st saartelt mandrile on pileti hind 1,5 korda kallim. Vältimaks tõrkeid sadamas, siis palume reisijatel kõik toimingud enne reisi algust teha e-teeninduses.

Kasutades reisides püsielanike soodustusi, tuletame meelde, et soodustuse tõendamiseks peab reisijal kaasas olema ID kaart ja sõiduki tehniline pass. Vastasel korral püsielaniku soodustus ei ole kehtiv ning reisija peab sadamas ostma uue pileti. Pöörame tähelepanu, et pass on küll isikut tõendav dokument, aga püsielaniku staatuse kontrollimiseks meie süsteemide kaudu on vajalik ID kaart.

Kui soovitakse pilet osta sadamakassast, siis palume arvestada sellega, et ooteaeg laevale pääsemiseks võib olla üldjärjekorras tunde ja tunde. Aja kokkuhoiu vaates soovime, et kõik reisijad planeeriksid oma sõidud üle mere aegsasti ette ning reisiksid muretult ja mugavalt e-piletiga. Pöörame tähelepanu, et hetkel on veel e-kanalis kõikidele suvistele nädalavahetuse reisidele hulganisti pileteid saadaval.

Soovime kõikidele oma tänastele ja tulevastele klientidele värvikat suve ning meeldivaid reisielamusi. Leiger, Tiiu, Piret ja Tõll ootavad sind.