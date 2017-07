Maasikakasvatajad prognoosivad mullusest kõrgemat hinda

Toimetanud Andrus Karnau

Maasikad. ARVO TARMULA

Maasikakasvatajate ennustuse kohaselt jõuab saagi tippaeg kätte selle nädala lõpus ning kvaliteetse marja hind jääb nende prognoosi kohaselt nelja euro lähedale, mis on mullusega võrreldes vähemalt euro võrra kallim, kirjutab Sakala.

Esimesed maasikad jõudsid Viljandi turule juba jaanipäeva paiku, kui need konkureerisid odavamate, välismaalt pärit marjadega. Nüüd on turul vaid eestimaised maasikad ning nende kilogramm maksab 4–6 eurot. Vigasaanud marju müüakse ka 3,50 euroga.

Kõrge hinna põhjuseks on kasvatajate sõnul vähene saagikus, milles võib süüdistada ebastabiilset talve ja jahedat kevadet. Välja talu esindaja Malle Jõgi peab vihma mõju maasikate saagile ja valmimisele aga vähetähtsaks. «Vihm ei mõju üldse negatiivselt. Jahedus on see, mis halba teeb,» sõnas ta.