Aurupaat pidi lõbusõidud Väiksel viigil katkestama

Lemmi Kann

Kallis Mari jäi Väiksel viigil hätta. Foto: Arvo Tarmula

Lõbusõiduaurik Kallis Mari sai hooaja avapäeval eelmisel nädalavahetusel Väikesel viigil teha vaid kolm sõitu, enne kui kapten Raivo Õiglas kõrge mererohu tõttu paadi seisma jättis.

„Seisab silla ääres,” kostis Raivo Õiglas vastuseks küsimusele, kuidas on praegu lood Kalli Mariga.

Õiglase sõnul oli laupäeval juhtunu temale täielik üllatus. „Eelmisel aastal me ju käisime viigi peal ja seal niideti ka põhi mererohust puhtaks, aga nüüd oli kõik täis kasvanud,” rääkis Õiglas ja ütles, et normaalsetes oludes ei oleks seda tohtinud juhtuda. Tagantjärele möödunud talvele mõeldes on kõik Õiglase sõnul aga täiesti loogiline. „Eelmine talv oli selline, nagu ta oli, jää paksus viigil oli nii 11–15 cm. Lumikatet oli jää peal vähe, valgus paistis jääst läbi ja soodustas veetaimede kasvamist,” pakkus ta.

„Me tõesti ei osanud ette näha, et asi nii hull on, sest selles kohas, kus me paadi vette lasksime, on põhi kenasti puhas,” lisas ta.

Esmaspäeva hommikuks oli edasine tegevusplaan valmis. „Sätime niiduki valmis, teeme viigi mererohust puhtaks ja neljapäeval alustab Kallis Mari jälle regulaarseid sõite,” ütles Õiglas.

Niiduki all pidas ta silmas veetaimestiku lõikurit, mille Haapsalu linnavalitsus möödunud aastal ostis.

"Kallis Mari" rooliv Roger Õiglas teavitas Haapsalu linnavalitsuse linnakeskkonna osakonna juhatajat Sirli Vaksmanni juhtunust kohe laupäeval ja lepiti kokku, et Väikese viigi põhi niidetakse mererohust kiiremas korras puhtaks.

„Oleks võinud enne sõitude alustamist minna vee peale vaatama, mis seis on, ja veenduda, et Kallis Mari saab seal sõita,” arvas Vaksmann.

Kalli Mari sõite korraldava sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid juht Anton Pärn sekundeeris Raivo Õiglasele.

„Keegi ei osanud arvata, et sügisel niidetud veetaimed võivad kasvada 1.20 pikaks,” ütles Pärn, kes jäi aga kogu äparduse juures optimistlikuks.

„Kuigi viperustega, tegime laupäeval ikkagi kolm tasuta demosõitu. Ei olnud sõitjate seas ühtegi pahurat või pahast inimest, saadi asjast aru ja lubati uuesti sõitma tulla,” rääkis Pärn.

Pühapäevaks olid planeeritud populaarse teleseriaali „Pilvede all” võtted, kus üks tegelasi oli ka Kallis Mari. Pärn ütles, et võtted on tehtud ja ühtegi viperust ette ei tulnud.

Muuseumijuht lisas, et laupäevane vahejuhtum oli kõigile väga hea õppetund – soojade talvede puhul tuleb arvestada, et senised teadmised-kogemused Väikese viigi hingeelu kohta enam ei kehti. „Tagalahel on tegelikult sama lugu,” märkis Pärn.

„Me analüüsisime olukorda ja oleme nüüd kogemuse võrra rikkamad. Võtame reipalt ja teeme toredaid asju edasi. Neljapäeval jätkame sõitu!” ütles Pärn.

Esmaspäeval kella kahe paiku sõitis Roger Õiglas niidukiga viigile, tegi esimese tiiru ära ja teatas siis, et lugu on arvatust veel raskekujulisem. „Viik on nii täis kasvanud, et niiduk on raskustes – tuleb aeglaselt ja väga ettevaatlikult sõita,” nentis ta ja lisas, et eelmisel aastal kulges vesikasvude eemaldamine probleemideta. Õiglas ütles, et hea, kui esmaspäeva õhtuks tehtud saab, aga tõenäoliselt tuleb järgmisel päeval jätkata.