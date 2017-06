Tšaikovski festivali ajal pakutakse klassikalise muusika saatel mudamassaaži

Toimetanud Urmas Lauri



Mudamudijad. Foto: TERE KK

Järgmisel nädalal toimub Haapsalus Tšaikovski festival, mille ajal on Stressivaba Keskus koostöös Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega (TERE KK) järgmisel neljapäeval ja reedel tutvustamas nüüdisegseid mudaprotseduure, mida saab nautida klassikalise muusika saatel.

Mudamudijad, nagu nad end ise nimetavad, kutsuvad kõiki huvilisi proovima ära selline asi nagu mudamassaaž, mida on juuni lõpus võimalik nautida temaatilise taustamuusika saatel. “Idee tuli sellest, et tegin koolitust, kus olid toredad naised, kes kohe haakisid – keegi viskas mõtte lendu ja nii see läks,” kirjeldas Stressivaba Keskuse looja Monica Viilma, kes on ühtlasi õppinud mudamassöör.

“Haapsalut iseloomustavat kaks asja: Haapsalu muda ja Haapsalu sall ning lisaks on suvel palju erinevaid muusikaüritusi. Panime sealt paar asja kokku ning saimegi tulemuseks mudamassaaž klassikalise muusika saatel,” naeris Viilma.

Monica Viilma oli olnud kolm aastat TERE KK koostööpartner ning praktiseerinud mudamassaaži juba mõnda aega, kui Haapsalu Kolledž tuli ideega mudamassööre juurde koolitada: “Mul endal on ainult kaks kätt ja seetõttu tuligi mõte teha kursused, et Haapsalus valdaks seda teemat rohkem massööre.” Kuna sellele kursusele tulid kogenud massöörid, kes tahtsid kohe tegutsema asuda, tuligi neil üheskoos mõte, miks mitte teha mudamassaaži Tšaikovski muusika saatel.

Massaaži võib tulla üksi või koos sõpradega, kuna mudamudijaid, kes Stressivaba Keskuse II korruse saalis seda teenust pakuvad, on mitu. Esialgsete plaanide kohaselt pakub mudamudijate viisik: Sveta Nekraš, Ülle Kibar, Kristiina Tomusk, Marika Vaher ja Monica Viilma oma teenuseid Tšaikovski festivali ja Valge Daami päevade ajal, kuigi samas ollakse avatud ka muudele põnevatele pakkumistele.

Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž planeerib järgmist mudamassaaži kursust sügisel.