Luige kohtuotsuse väljakuulutamine lükkub juuni lõppu

Kaire Reiljan

Alari Luik

Pärnu maakohtu kohtunik Piia Jaaksoo pidi täna Haapsalu kohtumajas välja kuulutatama otsuse politseinikuna töötanud Alari Luige kohtuasjas, kuid otsuse väljakuulutamine lükati edasi.

Lääne Ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinholdi sõnul on edasilükkamise põhjuseks see, et kohus vajab otsuse tegemiseks lisaaega.

Lääne ringkonnaprokuratuur nõudis täna Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumajas tingimisi vangistust politseinikule, kellel lasub süüdistus liigse vägivalla kasutamises.

39-aastast Alari Luike süüdistatakse liigse vägivalla kasutamises mullu jaanuaris, kui ta ähvardas alaealist kannatanut ning põhjustas talle valu. Samuti süüdistatakse teda ametiisikuna füüsilise jõu ebaseaduslikus kasutamises kahe alaealise suhtes mullu märtsis.

Ringkonnaprokurör Indrek Kalda taotles Luigele võimuliialguse, ähvardamise ja kehalise väärkohtlemise eest kaheaastast tingimisi vangistust kahe aasta ja kuue kuu pikkuse katseajaga. Kaitsja Harry Ots palus kohtul Luik õigeks mõista.

Kohus lükkas kohtuotsuse väljakuulutamise 30. juunile.