Võidutule toovad Rakverest Läänemaale Edita Luik ja Hellat Rumvolt

Urmas Lauri

Läänemaa tänavused tuletoojad on Edita Luik ja Hellat Rumvolt. Foto: Madis Mintel / Kaitse Kodu

Kaitseliit korraldab võidupüha paraadi tänavu Rakveres. 22. ja 23. juunil võib linnas näha sõdureid, relvi, sõjatehnikat, nautida sõjaväeorkestrite muusikat ning võtta osa kultuuriprogrammist.

Paraad algab kell 11 ning pärast paraadi saadetakse maakondadesse teele võidutuli. Kaitseliidu noortejuhtide tunnustamiseks on neil tänavu au viia oma kodumaakonda võidutuli.

Võidutule toojad

Võidutule toovad tänavu Läänemaale Edita Luik ja Hellat Rumvolt.

Edita Luik on juba 17 aastat kodutütardega tegelenud, ta on staažikaim noortejuht Lääne malevas. Tema esimene rühm Roos tegutses Lihula vallas Tuudi algkoolis, praegu juhib Luik Oru kooli rühma. Koolis on osanud vanemad kodutütred panna tegelema noorematega, nad annavad väiksematele tunde, kus õpitakse järgukava alusel.

Hellat Rumvolt on Noorte Kotkaste organisatsiooniga ametilikult seotud 14 aastat, kuid tegelikult kauemgi, juba Kaitseliidu taasloomise aegadest peale. Alguses käis ta laagrites abiliseks, peagi sai temast noorkotkaste rühmapealik, mõni aasta hiljem malevapealik. Kui kaitseliitlased korraldasid õppusi, võttis ta kohalikke koolipoisse õppustele kaasa.

Allikas: Kaitse Kodu 5/2017