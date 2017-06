Hiiu Folk on lastega peredele turvaline peopaik

Riina Tobias

Et Hiiu Folgil oleks lastel hea olla, on ka tänavusel festivalil võtmeteemaks peresõbralik õhkkond.

Hiiu Folgi peakorraldaja Astrid Nõlvak ütles, et Hiiu Folgil on igati mõeldud just lastega peredele. „Lapsed on sama oluline publik nagu täiskasvanud, nii on festivalil tehtud kõik, et ka väikestel külastajatel oleks mõnus olla,“ ütleb ta.

Nagu ikka, on ka nüüd loodud iga kontserdipaiga juurde lastepesad. Seal saab meisterdada ja mängida, lapsed võivad tutvuda pärimuspillidega või minna koos vanematega loodusretkedele, Tarmo Kivisilla õpetab huvilistele karjasepillide valmistamist.

Festivali pealava ümbrus ja põhiline festivalipaik Kassari kiigeplats on nagu igal aastal, nõnda nüüdki plaanis teha nii puhtaks, et lapsed saavad seal soovi korral ka paljajalu turvaliselt ringi joosta.

Väikestele külalistele on mõeldud ka toitu valides – leidub nii igasuguseid tervislikke kui ka lihtsalt lastele maitsevaid toite, sh pannkooke jms.

Hiiu Folk on alkoholivaba festival, mis teeb lastega peole tulemise eriti turvaliseks.

2015. aastal valis ajakiri Pere ja Kodu Hiiu Folgi Eesti kõige peresõbralikumaks festivaliks.

Tänavusel laste ja noorte aastal näeb lapsi rohkem ka programmis. Näiteks kuuleb noorte pillimeeste mängu neljapäeval avamisel, kus Käina Kaunite Kunstide Kooli pärimusmuusikaõpilased karmoškadega üles astuvad; reedel kuuleb ansamblit Piibar, kus poisid tutvustavad rahvapille; ansamblis Robirohi kuuleb pühapäeval kahe venna Uku ja Eke laulu ja viiulimängu. Lisaks on mitmed väiksemad ja suuremad pillimehed üles astumas tänavamuusikutena ja mujal lisakontsertidel.

Tähelepanu! Kõik pilli mängivad noored on oodatud end üles andma esinejana tänaval, muuseumides ja mujal! Kui suudad mängida pool tundi pillilugusid, kirjuta astrid.nolvak@gmail.com ning saad esinemise eest festivali passi ja vajadusel ka ööbimise.

Just Hiiu Folgi ajaks jõuab Hiiumaale ka EV100 üritustesari Laste Vabariik. Elamustuur Laste Vabariik sõidab suve jooksul läbi kõik Eesti maakonnad ning tähistab koos lastega riigi peatset 100. sünnipäeva. Laste ühisel peol saab näha teatrit, mängida, tegutseda töötubades ning ise esineda. Ühtekokku jõuab Laste Vabariik 53 Eesti paika. Igas paigas astuvad Laste Vabariigi autolaval üles ka kohalikud lapsed ja noored. Laste Vabariigi programm on kõigile tasuta.

Laste Vabariik toimub koostöös Hiiu Folgiga Kärdlas 20. juulil ning Kassaris 21. juulil. Laste Vabariigi partneriteks on Hiiumaal veel Käina huvi- ja kultuurikeskus ning Hiiu vallavalitsus.

20.–23. juulil toimuv XIII Hiiu Folk on kuni 12aastastele (k.a) lastele tasuta!

Hiiu Folk. Fotod: Urmas Lauri