Välis-Eesti piiskopkond kaob ajalukku

Tarmo Õuemaa

Põhja-Ameerika praost Mart Salumäe, EELK peapiiskop Urmas Viilma ja EELK diasporaa piiskop Tiit Salumäe. Foto Arvo Tarmula

Välis-Eesti piiskopkonna kirikukogu otsustas eile Haapsalus lõpetada piiskopkonna tegevus 17. juulist. Otsuse teinud kogudused kutsutakse nüüd EELK liikmeiks ja neist saab osa EELK diasporaa-piiskopkonnast.

Juba varem olid EELK diasporaakoosseisu läinud Rootsi, Inglismaa ja Saksamaa praostkonnad ning otsus on tehtud ka Austraalia koguduste kohta. Välis-Eesti piiskopkonna koosseisu oli jäänud vaid Põhja-Ameerika praostkond, mis tekkis mullu USA ja Kanada praostkonna ühinemisel.

Nii saigi Haapsalus oma sinodit pidanud Põhja-Ameerika praostkond pidada ka piiskopkonna kirikukogu ja otsustada ühel häälel selle lõpetamise poolt.

„See oleks pidanud juhtuma juba aastaid tagasi,” ütles praost assessor Hendrik Laur, kes teenis alles mullu kolme USA eesti luteri kogudust: Portlandis, Seattle’is ja San Franciscos. Nüüd on Seattle’i ja San Francisco kogudus hääbunud, sest liikmeid jäi väheks.

Lauri sõnul moodustavad Ameerika eesti koguduste tuumiku inimesed, kes Eestist pärast teist ilmasõda põgenesid. Neid on jäänud väheks ja uued USAsse tulnud eestlased on usuleiged.

„Abipraostina käisin üle maa. Tavaliselt, kui kokku saime, olin ma üks nooremaid ja selle aasta lõpul saan ma kaheksakümmend,” ütles Laur.

Põhja-Ameerika praost Mart Salumäe ütles pärast hääletust, et lootis sellist otsust. „Me võitsime ju iseseisvust juurde, otsustusvõimet juurde. Nüüd oleme ametlikult EELK kirikukogul esindatud, meil on hääl. Me oleme nüüd ise üks osa otsustajate ringist,” ütles ta.

Ameerika eesti koguduste lihtliikmete meelest on EELKga ühinemist kõige rohkem tajuda siis, kui tekib küsimus, kes hakkab kogudust teenima. „Seal, kus vaimulik on kohapeal, ei muutu midagi. Kui tekib aga olukord, et senine vaimulik enam ei saa teenida, siis EELK konsistooriumil on otsene vastutus leida lahendus,” ütles ta.

EELK peapiiskop Urmas Viilma ütles, et kõigepealt tuli Välis-Eesti ja Kodu-Eesti kiriku ühinemiseks ette valmistada seaduslik pinnas ja see on nüüd loodud. Ta kinnitas, et ei ole alust hirmudel, nagu läheks USA või Kanada koguduste vara nüüd EELK omandusse.

Põhja-Ameerika praostkond pidas sinodi Haapsalus, sest minnakse nädalavahetusel Tartus peetavale EELK 100. sünnipäeva kirikukonverentsile.