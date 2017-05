Lääne Elu paberleht neljapäeval, 25. mail (3)

Lääne Elu

Prügimagnet Pullapää – metsade prügistamine kasvab mühinal

Ridala vald kulutab igal aastal tuhandeid eurosid maksumaksja raha, et vastutustundetute inimeste järelt koristada, kuid ei jõua nendega sammu pidada. Ainuüksi Pullapääle on prügi viidud nii palju, et selle äravedu läheks maksma vähemalt terve Ridala valla prügieelarve, mis on tänavu 10 000 eurot.

Ridala võitleb juba aastaid vastutustundetute ja ignorantsete inimestega, kes sõidutavad oma prügi metsa, mida vald maksumaksja raha eest ja vabatahtlike abiga igal aastal koristab. Tulutult.

Suklese valimisliidus on üheksa volikogu liiget

Haapsalu linnapea, reformierakondlase Urmas Suklese loodavasse valimisliitu HaRi kuulub Lääne Elule teadaolevalt kaheksa linnavolikogu liiget, kes varem kandideerisid Reformierakonna nimekirjas.