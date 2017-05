Suklese valimisliit sai nimeks Haapsalu ja Ridala valimisliit “HaRi” (1)



Haapsalu reformierakondasest linnapea Urmas Sukles otsustas valimistele minna parteinimekirja asemel omaenda nimekirjaga. Foto: Arvo Tarmula

Reformierakondlase Urmas Suklese eestvedamisel loodav valimisliit valis endale nimeks Haapsalu ja Ridala valimisliit “HaRi”.

„Nime variante oli meil esialgu laual kümmekond, kuid konstruktiivse arutelu tulemusena jäi alles vaid üks,” teatas Sukles oma pressiteates. “Nimi “Haapsalu ja Ridala valimisliit “HaRi”” näitab meie valimisliidu eesmärkide kõige olulisemat põhimõtet – kaasata aktiivseid inimesi nii Haapsalust kui Ridalast ning seista mõlema piirkonna arengu eest,“ selgitas Sukles.

Suklese sõnul moodustub nime lõpus olev lühend “HaRi” Haapsalu ja Ridala esimesest kahest tähest ning see on meeldejääv ning lühendina lihtne kasutada.

Linnapea sõnul on tänaseks valimisliidus kaasa löömas üle kolmekümne inimese erinevatelt elualadelt. “Hea meel on tõdeda, et parteipoliitikast vaba liit on osutunud väga populaarseks ning meiega on liitunud ja liitumas paljud tublid inimesed, kes muidu poleks kohalikku poliitikaellu tulnud,“ nentis Sukles.

Valimisliidu aktiiv on koos käinud juba kolmel korral ning arutatud on nii valimisprogrammi kui ka ühendomavalitsuse vajadusi nelja aasta jooksul.

„Püüame kokku panna realistlikult elluviidava programmi,” teatas Sukles. “Meie eesmärk on Haapsalu ja Ridala piirkondade tasakaalustatud areng ning ühinemisest tekkiva sünergia maksimaalne ärakasutamine.”