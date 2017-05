Muutub Haapsalu-Nõva bussi sõiduplaan

Foto Arvo Tarmula

Maakonnaliini nr 15, mis sõidab Haapsalu ja Nõva vahel, muudetakse kiiremaks. Selle tulemusena muutuvad väljumisajad kõikides peatustes ning erinevus võib seni kehtinud väljumisajast sõltuvalt peatusest olla kuni 20 minutit, teatas Lääne maavalitsuse pressiesindaja.

Maakonnaliini nr 15 neljapäeva õhtust reisi pikendatakse (sarnaselt olemasolevale teisipäevasele reisile) Ristini, et pakkuda marsruudile jäävate külade elanikele võimalust käia kaks korda nädalas Ristil poes jms eesmärgil. Neljapäevane lisareis Ristile pannakse käiku katseliselt kuni aasta lõpuni. Seejärel hinnatakse reisi kasutatavust ja otsustatakse, kas on vajalik reise jätkate või mitte.

Liiva ja Inka peatuste teenindamine muudetakse järgmistel reisidel nõudepõhiseks: hommikune reis teisipäeviti, kolmapäeviti ja reedeti ning õhtune reis esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti. Tegemist on olukorraga, kus buss sõidab Varikult Inkale, keerab seal ringi ja läheb tagasi Varikule. Arvestades, et antud lõigul regulaarsed reisijad puuduvad, on otstabekas osutada teenust ainult reisija olemasolul. Nõudepõhine teenindamine tähendab seda, et hommikusel reisil nõudepeatustest bussile saamiseks peab sõitja helistama hiljemalt eelneval tööpäeval kell 14.00 bussifirmasse ja andma oma sõidusoovist teada. Õhtusel reisil nõudepeatustes väljumiseks piisab vastava info edastamisest bussijuhile bussi sisenedes.

Esmaspäeva ja neljapäeva hommikused väljumised muudetakse 1 tunni võrra hilisemaks, mille tulemusena saabub buss Haapsallu kell 08.35 (varem kell 07.45). Muutmise ettepaneku tegid bussireisijad, sest antud väljumisi kasutatakse Haapsalus poes, arstil jms eesmärgil käimiseks. Seetõttu sobib hilisem väljumine paremini.