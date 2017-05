Prokurör taotleb surmasõitjaile vangistust

Mikk Tikerpuu (tagumine) ja Arvo Meier põhjustasid õnnetuse, kus hukkus 22aastane noormees. Foto Urmas Lauri

Esmaspäeval olid Haapsalus kohtupingis Arvo Meier ja Mikk Tikerpuu, keda süüdistatakse mullu mais Kiltsi lennuväljal inimese surmaga lõppenud avarii põhjustamises.

Prokurör Marelle Ulla taotleb mõlemale kohtualusele karistuseks vangistust.

Traagiline õnnetus, milles hukkus 22aastane noormees, juhtus Kiltsi lennuväljal mullu 14. mail Audi A8 klubi kokkusaamisel. Autode kiirendusvõistlust ametlikus ürituse kavas polnud, kuid kaks autojuhti otsustasid oma sõiduvahendite võimsust proovida.

Kohtueelsel uurimisel on mõlemad autojuhid ja ka tunnistajad öelnud, et kiirendusvõistluse mõte sündis spontaanselt ja selle ajendiks oli toitlustuskohas tekkinud arutelu, kumb auto kiirendab paremini, kas automaat- või manuaalkäigukastiga.

Ühe auto rooli istus 26aastane Mikk Tikerpuu, teise rooli 24aastane Arvo Meier. Viimase autos oli kõrvalistujana 19aastane Kris. Autod startisid ja pealtvaatajad kogunesid raja äärde neile kaasa elama. Teiste hulgas filmis raja ääres võidukihutamist 22aastane noormees.

Lennuvälja rajal olnud kruusahunnikust üle sõites kaotas Meieri auto juhitavuse ja põrkas kahel korral kokku Tikerpuu omaga. Kokkupõrke tõttu sattusid autod külglibisemisse – üks lendas ühele, teine teisele poole rajalt välja. Tikerpuu auto ette jäi kiirendamist pealt vaadanud 22aastane noormees, kes kohapeal surma sai.

Ekspertiis tegi kindlaks, et külglibisemisse sattumisel oli autode sõidukiirus kuni 190 km/t ja enne kokkupõrget võis olla suuremgi. Lennuväljal kehtib piirkiirus 90 km/t.

Mõlemad avariis osalenud autod olid tehniliselt korras, kuid neid juhtinud mehed poleks tohtinud rooli istuda. Kummalgi neist polnud juhtimisõigust.

Tikerpuul polnud juhiluba kunagi olnudki. Sellegipoolest on tal kannatanu advokaadi Indrek Sirgi sõnul 2010. aastast 12 kehtivat väärteokaristust ning 2013. aastal karistati teda purjuspäi autojuhtimise eest 1 kuu ja 28 päeva pikkuse vangistusega 3aastase katseajaga. Katseaeg pidi lõppema mullu juulis.

Meieril oli aga mullu aprillis piirkiiruse ületamise eest juhtimisõigus paariks kuuks ära võetud. See oli ka põhjus, miks võttis Meier oma kaitsja Kristjan Nõgese sõnul Audi A8 klubi kokkusaamisele endale autojuhiks 19aastase Krisi. Viimane istus ka võidukiirendamise ajal autos ja tunnistas esiotsa, et tema oligi õnnetuse ajal auto roolis.

Alles enam kui pool aastat hiljem tunnistas Meier, et tegelikult istus spontaanse kiirendusvõistluse ajal roolis tema. Oma tunnistustes on Meier esialgset valetamist põhjendanud sellega, et kuna tal oli juhtimisõigus ajutiselt ära võetud, arvas ta, et kui Kris tunnistab, et juhtis autot, on karistus kergem.

Tikerpuul, kes pärast avariid vigastatuna haiglasse viidi, tuvastati seal ka kerge joove, mille eest võib karistada kriminaalkaristusest kergemini, väärteo korras. Mees on kohtueelsel uurimisel öelnud, et tarvitas vaid alkoholivaba õlut. Prokurör Marelle Ulla hinnangul näitab aga veres, mitte väljahingatavas õhus tuvastatud alkoholisisaldus, et ilmselt ei piirdunud Tikerpuu alkoholivaba õllega.

Meieri joovet ei kontrollitud, sest esialgu arvas politsei, et autot juhtis kaassõitja Kris, mitte Meier.

Prokurör Marelle Ulla ütles kohtus, et nimetatud kohtuasjas pole raskuspunkt mitte süü tõendamisel, vaid karistusel. „Pean mõlema süüd suureks, sest liiklusnõuete rikkumine oli tahtlik ja ulatuslik,” sõnas ta. Tahtliku liiklusseaduse nõuete rikkumisega põhjustati ettevaatamatusest surmaga lõppenud õnnetus.

Prokurör taotles Mikk Tikerpuule 1 aasta ja 8 kuu pikkust reaalset vangistust, millele lisandub varasem kandmata vanglakaristus, nii et Tikerpuu peaks ligi 1 aastaks ja 10 kuuks minema trellide taha.

Meierile taotles prokurör samuti 1 aaasta ja 8 kuu pikkust vangistust, millest tuleks noormehel reaalselt vangis istuda 1 kuu ja ülejäänu läheks täitmisele siis, kui ta 2 aasta pikkuse katseaja jooksul paneb toime uue õigusrikkumise.

Kohtualuste kaitsjad Alar Salu ja Kristjan Nõges palusid kohut mõista meestele siiski tingimisi karistus, sest mõlemad nad peavad elu lõpuni elama teadmisega, et on põhjustanud inimese surma.

Mõlemad kohtualused on oma süüd tunnistanud ja ütlesid end juhtunut kahetsevat.

Oma viimases sõnas ütles Meier, et kahetseb juhtunut ja on ka hukkunu vanemailt vabandust palunud. „Kui ma ei kahetseks, siis poleks ma seda tegu üles tunnistanud,” kinnitas ta.

Tikerpuu ütles, et elab juhtunut igal hommikul uuesti läbi. „Olen oma elus vigu teinud,” kinnitas ta ja lisas, et juhtunu mõjutab väga palju tema edasist tegevust.

Kohtunik Piia Jaaksoo kuulutab otsuse välja 24. mail.