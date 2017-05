Galerii: päästjad kutsuti Kirimäel väidetavalt ohtlikku lõket kustutama (4)

Urmas Lauri

Täna kell 10.38 sai häirekeskus teate, et Kirimäe külas tehakse suurt lõket ning teataja kardab, et tema maja võib sellest süttida. Täpselt kell 11 oli kaks päästeautot sündmuskohal. Tuvastati, et lõke vastab nõuetele ning et lõkketegijad olid lõkke juures valvel ning olid lõkke juurde ka kutsutusvett varunud.

„Häda ja viletsus,“ nentis Kase talu peremehel Martinil lõkke juures abiks olnud naabrimees toimuvad võrkaia tagant jälgiva naabrinaise suunas osutades.

„Tal [Rebase talus] käis siin eelmisel nädalal loomakaitse, et väärkohtleb oma koera,“ leidis Martin põhjuse, miks naabrinaine päästjaid nende lõket kustutama kutsus. „Arvas, et mina kutsusin Heiki Valneri välja ja ütle, et teeb mulle tagasi. Tegigi.“

Päästjate pealik Valdur Raamat käis Rebase talu perenaisega üle aia vestlemas. „Eks see on selge, et ega ta rahule ei jää,“ ütles Raamat lõkkeseltskonna juurde tagasi tulles. „Arvab, et siia oleks mõistlik tuua konteiner.“

Päästja hinnangul vastas Kase talu lõke nõuetele. Mehed valvasid tuld, igaks juhuks olid lõkke juures ka ämbrid kustutusveega. Tuul puhus kirdest, suunates suitsu majadest eemale põllule.

„Enamus ajast on siin läänetuuled, täna ei ole, saab teha lõket,“ nentis Kase talu peremees.

„Me paneme töö seisma, täna ei ole õige lõkketegemise päev,“ ütles Valdur Raamat lõkketegijaile, viidates tõsiasjale et vestluse jooksul on tuul paisunud.

Kui palju selliseid väljakutseid on, kus voolikuid lahti rullita, tuleb hoopis naabrite suhteid klattida?

„Üldiselt ei ole palju, aga juhtub vahel,“ nentis Raamat.

Päästjad arutlesid lõkke juures omavahel, et väljakutse läks kindlasti paar tuhat eurot maksma. „Mis saab, kes kinni maksab?“ küsis üks. „Maksumaksja maksab,“ lausus teine.

„Üldiselt jah, nii ta kipub olema,“ oli Raamat meestega nõus. „Tegelikult on kõikide sõndmuste jaoks menetlejad. Mina saadan info ära, mis kohapeal toimus, siis menetlejad vaatavad, otsustavad.“

Valdur Raamatu sõnul sõltub menetlejaist, kas Kase talu peremehel keelatakse lõkketegemine või tehakse hoopis Rebase perenaisele ajuloputust.

Fotod: Urmas Lauri